Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 765 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 765 bin 409'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 646 artışla 765 bin 409'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 269 bin 62 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 707 bin 784'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 68 bini geçti.



