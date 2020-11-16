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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:29:37 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 752 bin 209'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 314'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1245 artışla 752 bin 209'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 142 bin 947 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 695 bin 496'sı iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 987 bini geçti.

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