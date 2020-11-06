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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 734 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 734 bini aştı

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:10:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 734 bini aştı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 734 bin 175'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 749 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı da 1761 artışla 734 bin 175'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 940 bin 719 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 675 bin 593'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.


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