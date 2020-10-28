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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 717 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 717 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 00:54:30 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 717 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1092 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 717 bin 851'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 45 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 53 olduğu ülkede vaka sayısı 1092 artışla 717 bin 851'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 726 bin 875 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 647 bin 833'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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