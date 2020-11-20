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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 759'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:31:07 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 707 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 707 bin 40'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 80 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 759'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 105 artışla 707 bin 40'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 243 bin 55 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 762 bin 763'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyonu geçti.


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