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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 676 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 676 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 01:32:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 676 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1745 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 676 bin 84'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 132 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı, 16 bin 866 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1745 artışla 676 bin 84'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 209 bin 49 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 609 bin 584'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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