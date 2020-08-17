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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 589 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 541 kişide virüs tespit edildi, 143 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 23:52:33 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 589 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 589 bin 886'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 143 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 11 bin 982'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 541 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 589 bin 886'ya çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 415 bin 670 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 477 bin 671'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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