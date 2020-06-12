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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 568'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 58 bin 568'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 07:10:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 568'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 26 bin 399 Kovid-19 testi yapıldı. 

 

 

Kovid-19 salgında 1284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.

Virüs tespit edilen 33 bin 252 kişi ise sağlığına kavuştu.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

 

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