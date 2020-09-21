Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs kabusu devam ediyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1555 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 661 bin 211'e çıktı.
Güney Afrika'da son 24 saatte 13 kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, ülkedeki toplam virüs kaynaklı ölüm sayısı 15 bin 953'e yükseldi.
Güney Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 661 bin 211'e çıktı. Şimdiye kadar 4 milyon 41 bin 453 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 590 bin 71'i sağlığına kavuştu.
Ülke Afrika'da salgının merkez üssü konumunda bulunuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayıları artmasına rağmen alınan tedbirler gevşetilmişti.