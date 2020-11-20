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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılık karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılık karşıtı gösteriye polis müdahalesi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:18:54 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçılık karşıtı gösteriye polis müdahalesi

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir lisenin ırkçı uygulamaları olduğunu öne sürerek gösteri düzenleyen gruba polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

Ülkenin güneyindeki Cape Town kentinde toplanan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) hareketi mensupları, Brackenfell Lisesi'ndeki ırkçı uygulamaları protesto etti.

Gösteri düzenleyen protestocular, okulda düzenlenen partiye sadece "beyaz" çocukların davet edildiğini açıkladı.

Okul yönetimi ise partinin bazı aileler tarafından düzenlenen özel bir davet olduğunu öne sürdü.

Yaklaşık 200 kişilik grup liseye yürümek isteyince güvenlik güçleri, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Ülkede çiftçilerin hakkını savunan AfriForum üyeleri ile beyaz çiftçi karşıtlarından oluşan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri, sık sık karşı karşıya geliyor.

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