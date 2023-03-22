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Spor Güneş'ten o futbolcu için hayrete düşüren sözler: İnşallah kaza falan geçirmemiştir
Spor

Güneş'ten o futbolcu için hayrete düşüren sözler: İnşallah kaza falan geçirmemiştir

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:40:00 -
Güneş'ten o futbolcu için hayrete düşüren sözler: İnşallah kaza falan geçirmemiştir

Beşiktaş Teknik Dİrektörü Şenol Güneş, izin verdiği Dele Alli'ye ulaşamadığını açıkladı. Güneş, 'İzin vermiştik gelmed. Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, Yağmur yağıyor herhalde, ondan gelemedi. Haber almaya çalışıyoruz, inşallah kaza falan geçirmemiştir' ifadelerini kullandı.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Takım toparlanmış olur"

Güneş, Fenerbahçe derbisiyle ilgili "İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi" açıklamasını yaptı.

"İnşallah kaza geçirmemiştir"

Şenol Güneş, izin verdiği Dele Alli'yle ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş, "Bir de daha önce izin verdiğimiz Dele Alli de şu an gelemedi, yağmur yağıyor, herhalde o yüzden gelemedi. Ondan haber almaya çalışıyoruz. İnşallah kaza geçirmemiştir" dedi.

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