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Güneş'ten Mustafa Pektemek kararı!

Rizespor karşılaşmasında 2 gol atan Pektemek şansını iyi kullandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:18
Güneş'ten Mustafa Pektemek kararı!

Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek küllerinden doğdu... Sezon başında adı satılacak oyuncular arasında baş sırada geçen tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor önünde sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de oynatıldı.

Bu maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek şansını iyi kullanırken teknik direktör Şenol Güneş'in de bir anda gözüne girmeyi başardı. Attığı iki golü de usta bir vuruşla gerçekleşmesi Mustafa Pektemek'in bugüne kadar neden oynatılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in performansından çok memnun kaldığı Mustafa Pektemek'i Başakşehir karşısında da ilk 11'de oynatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

VAGNER LOVE'UN BOŞU YOK

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Genk'e 2 gol atan Brezilyalı golcü Vagner Love, Çaykur Rizespor önünde de boş geçmedi. İlk 13 maçta sadece 1 gol atan Vagner Love son 6 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken eski günlerine dönmekte olduğunun sinyallerini verdi. (Takvim)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:18
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