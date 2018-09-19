Güneş'ten ayrılık açıklaması! 'Bir futbolcumuz daha...'

Şenol Güneş, maç ile ilgili konuşurken; "Grubun ilk maçını kendi sahamızda oynayacağız, hedefimiz bu gruptan çıkmak. Yarın da iyi futbol oynamak istiyoruz, rakibimiz 4-4-2'yi iyi oynuyor, oyun disiplini çok iyi, kontraya da çıkıyorlar. Bütün bunları düşünerek yarına hazırlandık, rakibimiz 4 turu geçti, biz de 3 turu geçtik. Sarpsborg ilginç bir takım, sürprizler yaptı, futbol anlayışı olarak da iyi bir takım. Ciddiyeti elden bırakmadan mücadele etmek zorundayız, kadro olarak buna müsait durumda" dedi.

Negredo'nun ayrılığı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Karakter olarak, insan olarak iyi futbolcuydu Negredo. Bir futbolcumuz daha gitse olabilir. Arkadaşlarımız ne düşünür bilmiyorum. Negredo ile oyuncu olarak sıkıntımız yoktu ancak şartlarımız belliydi, daha önce konuşulmuştu, şimdi gitti. Gidenin arkasından mazeret aramak durumunda değiliz. Eğer bir forvet daha alsaydık, mevcut ekonomik durumumuzu sarsardı. Bu söylediklerimiz başka yere çekenler, başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler var, o yüzden bu konuda konuşmayacağım. Negredo iyi bir oyuncuydu ancak elimizdekiler de iyi oyuncular" diye konuştu.

Rotasyon sorusuna cevap veren Şenol Güneş, "Oynayan futbolcularmız içerisinde zaman zaman dinlenme ihtiyacı olanlar var, rakibin durumuna göre rotasyon kararı gelebilir. Bizim elimizde olan her oyuncu değerlidir. Sarpsborg sürpriz bir takım, Galatasaray'ın elendiği Östersunds'u da biliyorsunuz. Bu tarz takımlar kapalı kutu ve Avrupa'da ses getirmek istiyorlar. Biz bunları biliyoruz, oyuncularımızla paylaşıyoruz. Temkinli olmalıyız, ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Şartlar ne olursa olsun en iyisini oynayıp kazanmak istiyoruz" cevabını verdi.