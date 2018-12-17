Güneşle gelen likopen sağlığı



Olgun domateste bol miktarda bulunan ve bir karoten maddesi olan likopenin göz güçlenmesine destek olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda çağın vebası kansere karşı son derece etkili bir silâh olduğu araştırmalarda belgelendi. Artık doktorlar, “Yaşları 50’sini aşanlar günde 4-5 domates tüketmeli” diyor..

Romatizma, böbrek, mesane taşı ve kabızlıktan yakınanlara da çiğ domates harika.. Domates suyu karaciğerin, dalağın çalışmasını sağlıyor ve kan dolaşımını dengeleyip sindirimi kolaylaştırıyor. Hattâ salça domates ise (onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar hariç) özellikle prostat ve mide kanseri riskine karşı önleyici ilaç görevi yaptığı anlaşıldı. İçindeki likopen maddesi ayrıca kanı zararlı maddelerden arındırıyor..

Likopen, domates piştikçe artıyor ve zeytinyağıyla birlikte yenildiği zaman vücut tarafından daha kolay özümseniyor. Domatesin içerdiği C vitamininden yararlanmak için çiğ olarak tüketin. Likopen ve diğer besin değerlerinden yararlanmak için güneşte olgunlaşan domatesleri tercih etmek gerekiyor.. Likopen erkeklereson derece yararlı..