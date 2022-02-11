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Aktüel Güneş'e doğru uzay aracı, Venüs'ü fotoğrafını çekti
Aktüel

Güneş'e doğru uzay aracı, Venüs'ü fotoğrafını çekti

2018 yılında Güneş'e doğru fırlatılan NASA'nın uzay aracı Parker Solar Probe, Venüs'ün yüzeyinin görüntülerini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 16:00:00 -
Güneş'e doğru uzay aracı, Venüs'ü fotoğrafını çekti

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çıkmıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, geçtiğimiz yıl sonunda Güneş'in dış atmosferinin içine girmeyi başarmıştı.

Venüs'ü fotoğrafladı

Güneş’in atmosferindeki parçacıkları ve manyetik alanları örnekleyen araç, başka bir zorlu görevin daha üstesinden geldi ve Dünya’nın komşusu Venüs’ü görüntüledi.
WISPR olarak bilinen geniş alan görüntüleyicisini kullanan araç, Venüs’ün gece tarafının insan gözünün görebileceği dalga boylarında görüntülerini toplamayı başardı.

NASA, görüntülerin kıta bölgeleri, ovalar ve yaylalar gibi ayırt edici özellikler gösteren yüzeyden hafif bir parıltı ortaya çıkardığını söyledi.

Görüntülerde, ayrıca ışıldayan bir hale olarak tanımlanan ve gezegeni çevreleyen oksijen halesi de yer alıyor.

Bilim insanları, elde edilen görüntüler sayesinde Dünya’ya benzetilen gezegenin jeolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

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