Güneş yanıkları nasıl geçer?
İleri derecede güneş yanığınız varsa cildinizde kabarcıklar oluşmuş demektir. Güneş yanığı kabarcıklarını patlatmak bu bölgenin enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Eğer kabarcıklar kendiliğinden patlamışsa bu sefer bu bölgeyi temiz tutmak gerekmektedir.27 Haziran 2018 Çarşamba 09:19
- Ilık su ile duş almak yanıklarını yumuşatır ve alevli halinin giderilmesine yardımcı olur.
- Karbonat ve lavanta esansiyel yağları, ısıyı düşürücü etkiye sahiptir ve iltihabı yatıştır.
- Aloe vera jelini ince bir tabaka halinde yanık bölgelerini sürebilirsiniz.
- Güneş yanıklarının su toplaması halinde enfeksiyon kapmasını önlemek için ekinezya çayı kullanabilirsiniz.
- Soğuk siyah çay, güneş yanığı oluşan bölgelere sürülebilir.
- Dilimlenmiş soğuk salatalık güneş yanığı oluşan bölgelere gezdirilirse iyi gelecektir.
- Bir poşete buz doldurup yanık oluşan bölgelerde gezdirebilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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