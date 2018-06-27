Güneş yanıkları nasıl geçer?

- Ilık su ile duş almak yanıklarını yumuşatır ve alevli halinin giderilmesine yardımcı olur.

- Karbonat ve lavanta esansiyel yağları, ısıyı düşürücü etkiye sahiptir ve iltihabı yatıştır.

- Aloe vera jelini ince bir tabaka halinde yanık bölgelerini sürebilirsiniz.

- Güneş yanıklarının su toplaması halinde enfeksiyon kapmasını önlemek için ekinezya çayı kullanabilirsiniz.

- Soğuk siyah çay, güneş yanığı oluşan bölgelere sürülebilir.

- Dilimlenmiş soğuk salatalık güneş yanığı oluşan bölgelere gezdirilirse iyi gelecektir.

- Bir poşete buz doldurup yanık oluşan bölgelerde gezdirebilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.