Güneş yanığını doğal yöntemlerle tedavi etmek mümkün mü?

Ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalma durumunda cildin iltihaplanmasına güneş yanığı denir. Güneş yanıklarına maruz kalmamak için özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkıldığında mutlaka koruyucu kullanılmalıdır.

Güneş yanığı belirtileri nelerdir?

Cildin pembeleşmesi veya kızarması

Cildin aşırı ısınması

Acı ve hassasiyet

Ağrı ve acıya eşlik eden kaşıntı

Cildin su toplaması

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Güneş yanıkları doğal yöntemlerle tedavi edilir mi?

Yulaf

Hazırlayacağınız yulaf lapasını güneş yanığının oluştuğu bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız lapayı asla sıcak olarak uygulamayın. Hazırlayacağınız lapa kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

Süt

Yıllar yılı güneş yanıklarına yoğurt uygulanırdı. Ama yoğurt, yanıkların daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Bunun aksine güneş yanığı olan bölgelere soğuk süt uygulayabilirsiniz. Sütün içerisindeki yağ acının ve yanma hissinin azalmasına yardım edecektir.

Siyah çay

Çayın güneş yanıklarını iyileştirdiğini biliyor muydunuz? İyice soğuyan çayı bir bez yardımıyla yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Çayın içindeki asit cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Mısır nişastası

Birkaç kaşık mısır nişastasına azar azar su ekleyerek bir macun hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız macunu yanıklara uygulayabilirsiniz. Bu macun ağrıyı ve kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.