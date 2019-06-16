Güneş yanığını doğal yöntemlerle tedavi etmek mümkün mü?
Malum yaz geldi. Hal böyle olunca da güneş yanıkları sorunu daha sık yaşanmaya başladı. Peki, güneş yanıklarına doğal yöntemlerle müdahale etmek mümkün mü?16 Haziran 2019 Pazar 22:35
Ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalma durumunda cildin iltihaplanmasına güneş yanığı denir. Güneş yanıklarına maruz kalmamak için özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkıldığında mutlaka koruyucu kullanılmalıdır.
Güneş yanığı belirtileri nelerdir?
- Cildin pembeleşmesi veya kızarması
- Cildin aşırı ısınması
- Acı ve hassasiyet
- Ağrı ve acıya eşlik eden kaşıntı
- Cildin su toplaması
- Baş ağrısı
- Mide bulantısı
- Kusma
Güneş yanıkları doğal yöntemlerle tedavi edilir mi?
Yulaf
Hazırlayacağınız yulaf lapasını güneş yanığının oluştuğu bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız lapayı asla sıcak olarak uygulamayın. Hazırlayacağınız lapa kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.
Süt
Yıllar yılı güneş yanıklarına yoğurt uygulanırdı. Ama yoğurt, yanıkların daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Bunun aksine güneş yanığı olan bölgelere soğuk süt uygulayabilirsiniz. Sütün içerisindeki yağ acının ve yanma hissinin azalmasına yardım edecektir.
Siyah çay
Çayın güneş yanıklarını iyileştirdiğini biliyor muydunuz? İyice soğuyan çayı bir bez yardımıyla yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Çayın içindeki asit cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.
Mısır nişastası
Birkaç kaşık mısır nişastasına azar azar su ekleyerek bir macun hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız macunu yanıklara uygulayabilirsiniz. Bu macun ağrıyı ve kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.
YORUM YAZ