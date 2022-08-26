Güneş yanığına ne iyi gelir? Evde basit çözümler

Güneş yanığı belirtileri nelerdir?

Güneş yanığının tipik bir belirtisi, genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilttir. Ek olarak cilt hafifçe şiş ve kaşıntılı da olabilir. Ciddi yanıklarda ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar da bulunabilir. Şiddetli ağrı veya kabarma varsa, doktora başvurmak gerekir. Güneş yanığına aşağıdaki belirtilerden herhangi biri eşlik ediyorsa kısa süre içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması çok önemlidir:

Bulantı ve kusma

Baş ağrısı

Ateş

Titreme

Boyun tutulması

Eğer bebekler ya da küçük çocuklar güneş yanığına maruz kaldıysa, her durumda bir doktora başvurulmalıdır.

Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması ile beraber cilt kızarması ve yanması en büyük sorunlar arasında yeri aldı. Güneşin zararlı ışınları olan UVR ışınlarına çok fazla maruz kalan ciltte kararmalar, soyulmalar, kurumalar meydana gelir. İleri seviyelerde ise ne yazık ki cilt kanserine varacak kadar olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunun için oldukça dikkat etmeli güneş ışınlarının dik olarak geldiği 11:00 ve 15:00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz.

Güneş yanığına iyi gelen yöntemler

Güneş yanığı olan bölgeye çiğ patatesi dilimleyerek koyunuz ve hafifçe ovunuz. Ciltteki batma hissini azaltacak aynı zamanda kızarıklığına da iyi gelecektir. Aynı zamanda patatesi çiğ olarak rendeleyip ardından bir gazlı bez içine koyarak da ovabilirsiniz. Böylelikle daha etkili olacaktır. Bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Cildinizi koruduğunuza rağmen cilt yanığı oluşmuş ise çaresi her zamanki gibi doğadadır. Cildinizde oluşan güneş yanığına bir diğer öneri ise şöyledir; öncelikle çiğ taze patatesi ve 4 adet salatalığı blenderden geçirip suyunu sıkınız. İçine yarım çay bardağı maden suyunu, 2 kaşık zeytinyağını ve 1 çay kaşığı elma sirkesini karıştırınız. Ardından elde etmiş olduğunuz karışımı etkili olan bölgeye uygulayınız. Spreyli bir şişeye koyarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu karışımın içine asla kolonya benzeri alkol içeren sıvılar eklemeyiniz.

Yüzdeki güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

*Yanan Cilt Yüzeyine Soğuk Kompres Yapın.

*Aloe Vera İçeren Nemlendirici Kullanın.

*Cilde Elma Sirkesi Uygulayın. .

*Bol Su İçin.

*Kabaran ve Kızaran Yüzeyle Oynamayın.

*Yanık Hissini Salatalık ile Yatıştırın.

*Bol ve Pamuklu Kıyafetler Giyin.