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Güneş yanığına ne iyi gelir

Bunaltıcı havalar... Güneşin ortalığı kasıt kavurması... Masmavi denizin serinletici ve ferahlatıcı cazibesi... Malum yaz gelmesiyle birlikte havalarda ısındı. İş hayatının stresli ve yoğunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmak için insanlar beton yığınlarının hüküm sürdüğü kalabalık şehir hayatından denizin serinliğine, sahile, kuma kendini atmak istemekte. Güneş, kum, sahil, ferahlatan deniz tamam da bir de güneş yanıkları korkusu da yok değil. Peki Güneş yanıklarına doğal çözüm, güneş yanıklarını beyazlatmak,güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi, güneş yanığına iyi gelen kremler, güneş yanığına ne iyi gelir, sirke yanığı nasıl geçer, aloe vera güneş lekeleri, güneş yanığına ne sürülür, gunes yanigi kirmiziligi nasil gecer? soruları şu güneşli günlerde sıkça sorular soruların başında gelmekte. Güneş yanığına ne iyi gelir? diye araştırma yapıyorsanız bu haber tam da size göre.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
Güneş yanığına ne iyi gelir

Bunaltıcı havalar... Güneşin ortalığı kasıt kavurması... Masmavi denizin serinletici ve ferahlatıcı cazibesi... Malum yaz gelmesiyle birlikte havalarda ısındı. İş hayatının stresli ve yoğunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmak için insanlar beton yığınlarının hüküm sürdüğü kalabalık şehir hayatından denizin serinliğine, sahile, kuma kendini atmak istemekte. Güneş, kum, sahil, ferahlatan deniz tamam da bir de güneş yanıkları korkusu da yok değil. Peki Güneş yanıklarına doğal çözüm, güneş yanıklarını beyazlatmak,güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi, güneş yanığına iyi gelen kremler, güneş yanığına ne iyi gelir, sirke yanığı nasıl geçer, aloe vera güneş lekeleri, güneş yanığına ne sürülür, gunes yanigi kirmiziligi nasil gecer? soruları şu güneşli günlerde sıkça sorular soruların başında gelmekte. Güneş yanığına ne iyi gelir? diye araştırma yapıyorsanız bu haber tam da size göre. Elma sirkesi güneş yanığı için mükemmel bir çözümdür.

Güneş yanıkları için doğal tarif

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bebe pudrası

1 bardak kefir

2 tatlı kaşığı pamuk yağı

Güneş yanıklarına doğal çözüm, güneş yanıklarını beyazlatmak,güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi, güneş yanığına iyi gelen kremler, güneş yanığına ne iyi gelir, sirke yanığı nasıl geçer, aloe vera güneş lekeleri, güneş yanığına ne sürülür, gunes yanigi kirmiziligi nasil gecer? Soruları şu güneşli günlerde sıkça sorular soruların başında gelmekte.

Biz, ilaçsız yaşamı savunuyoruz. İnsan vücudu bir bütündür. İyilik ve sağlık hali, insanın fizyolojisiyle, psikolojisiyle, yaşadığı çevreyle, yedikleri içtikleriyle, duygulanımıyla birlikte oluşur. İnsan organizması, hastalıklardan korunabilme ve hastalandığı zaman kendi kendini iyileştirebilme yeteneğine sahiptir.

Güneş yanığı belirtileri nelerdir?

Cildin pembeleşmesi veya kızarması

Cildin aşırı ısınması

Acı ve hassasiyet

Ağrı ve acıya eşlik eden kaşıntı

Cildin su toplaması

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Güneş yanıkları doğal yöntemlerle tedavi edilir mi?

Güneş yanıklarına karşı yulaf kürü

Hazırlayacağınız yulaf lapasını güneş yanığının oluştuğu bölgeye gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Hazırladığınız lapayı asla sıcak olarak uygulamayın. Hazırlayacağınız lapa kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

Güneş yanıklarına karşı süt kürü

Yıllar yılı güneş yanıklarına yoğurt uygulanırdı. Ama yoğurt, yanıkların daha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramıyor. Bunun aksine güneş yanığı olan bölgelere soğuk süt uygulayabilirsiniz. Sütün içerisindeki yağ acının ve yanma hissinin azalmasına yardım edecektir.

Güneş yanıklarına karşı siyah çay kürü

Çayın güneş yanıklarını iyileştirdiğini biliyor muydunuz? İyice soğuyan çayı bir bez yardımıyla yanık bölgeye uygulayabilirsiniz. Çayın içindeki asit cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Güneş yanıklarına karşı mısır nişastası kürü

Birkaç kaşık mısır nişastasına azar azar su ekleyerek bir macun hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız macunu yanıklara uygulayabilirsiniz. Bu macun ağrıyı ve kaşıntıyı bir hayli azaltacaktır.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:35
  1. Ağrı
  2. Güneş yanığına ne iyi gelir
  3. Güneş yanıklarına doğal çözüm
  4. güneş yanıklarını beyazlatmak
  5. güneş yanığına yoğurt iyi gelir mi
  6. güneş yanığına iyi gelen kremler
  7. sirke yanığı nasıl geçer
  8. aloe vera güneş lekeleri
  9. güneş yanığına ne sürülür
  10. gunes yanigi kirmiziligi nasil gecer?

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