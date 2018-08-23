Güneş yanığına bitkisel çözümler

Yazın gelişiyle birlikte tatil bölgeleri doldu taştı. İnsanlar hem denizin hem de güneşin keyfini çıkarıyorlar. Fakat güneş yanıkları bu keyfi ızdıraba dönüştürebiliyor. Güneş yanıklarından muzdarip olanlar ise "Güneş yanığına ne iyi gelir?" sorusunu soruyorlar. Bunun için iki yöntem bulunuyor biri tıbbi diğeri ise doğal yollar. Tıbbı yöntemin başını nemlendirici kremler çekerken doğal yolların ilk maddesi ise çay...

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanıklarına maruz kaldıysanız serin bir duş alarak cildinize nemlendirici sürün. Serin duş cildinizi yatıştırır, nemlendirici ise tahriş görmüş derinizi yumuşatır. Güneş yanığı nedeniyle tahriş olmuş bölgenizi kaşımayın ve bölgeyi tahriş edici herhangi bir hareketten uzak durmaya çalışın. Sıvı kaybına yol açan güneş yanıkları sonrası bol bol su içerek sıvı kaybının önüne geçin. Cilt yanığınız ciddi bir hal almaya başladıysa bir doktora görünmenizde fayda var. Özellikle deride kabarcıklar oluşması ve üşüme gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir cilt doktoruna başvurun.

GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN DOĞAL TAVSİYELER

ÇAY

Çay özellikle güneş altında uzun süre uyuyakaldığınızda kullanabileceğiniz bir bitkidir. Gözlerinizin üzerine demlenmiş ve soğumuş poşet çayları koyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde banyo suyunuza ya da küvetinize de koyarak yanıklarınızı rahatlatabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Lavanta bitkisi güzel kokusunun yanında iyi de bir nemlendiricidir. Bu özelliğinden dolayı da güneş yanıklarının tedavisinde kullanılabilir. En sık kullanılan bitkisel yöntemlerden biri olan lavanta yağı hem yanmış cildinizi nemlendirir hem de ağrı kesici özelliği sayesinde ağrınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

SALATALIK

Salatalık bol su içeriği sebebiyle cilt için oldukça önemli bir doğal yöntemdir. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle de güneş yanıklarının tedavisi için oldukça iyi bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürdüğünüz salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi eder.

YULAF EZMESİ

Güneş yanıklarında kullanılan bir diğer doğal yöntem olan yulaf ezmesi cildin serinlemesine ve acı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bu tedaviyi uygulamak için yarım bardak yulaf ezmesi bir bardak kaynar suya koyulup karıştırılır. Bu karışım soğuduktan sonra yanık bölgeye uygulanır. 10 dakika bekledikten sonra cilt ılık suyla temizlenir.

ELMA SİRKESİ

Her konudaki mucizesiyle bizi her defasında şaşırtan sirke güneş yanıkları için de çok iyi bir doğal yöntem. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini yanık bölgeye suyla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ayarınızı bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi gibi yapabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe veranın cilt için ne kadar iyi bir bitki olduğundan sık sık bahsediyoruz. Nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bu bitki güneş yanığı tedavisinde de kullanılan son derece etkili bir yağ. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.