Güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezi tespit edildi
Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezini tespit ettiklerini açıkladı.
Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezini 100 metre hata payı ile tespit etmeyi başardı.
Dünyaca ünlü astronomi dergisi The Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezinin güneşin yüzeyinde yer aldığı belirtildi.