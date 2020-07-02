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Teknoloji

Güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezi tespit edildi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezini tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 05:10:00 -
Güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezi tespit edildi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir çalışma sonucu güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezini 100 metre hata payı ile tespit etmeyi başardı.

Dünyaca ünlü astronomi dergisi The Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, güneş sisteminin gerçek ağırlık merkezinin güneşin yüzeyinde yer aldığı belirtildi.

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