Güneş Sigorta da katılım sigortacılığı hizmetine başladı!

Faizsiz bankacılığın ardından faizsiz sigortacılık hizmeti de yaygınlaşıyor. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren Güneş Sigorta; Konut, Kasko, Trafik ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinde katılım sigortacılığı uygulamalarını kendi bünyesi içerisinde yürürlüğe aldı.

Sisteme önemli katkı sağlayacağız

Güneş Sigorta’nın katılım sigortacılığı uygulamalarını; prim tahsilatından fonların faizsiz yönetim ve dağıtımına kadar büyük bir hassasiyetle, alanında uzman danışma kuruluyla yürüttüğünü belirten şirketin Genel Müdürü Atilla Benli, “Müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli olarak yenileyen bir şirket olarak, katılım sigortacılığını çok önemsiyoruz. Bu sigortaların hassasiyetleri nedeniyle henüz sigortayla tanışmamış ya da uzak kalmış kişileri sigortayla tanıştıracağını ve ülkemizdeki sigortalı sayısının artışına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katılım sigortacılığı sektörümüzün finansal derinliğine pozitif katkıda bulunacak ve sektörümüzü daha da güçlendirecektir” dedi.

Faizsiz sigortacılık

Güneş Sigorta’nın katılım sigortacılığı çalışmalarında pencere usulü çalıştığını ve tüm sürecin islami şartlara uygun olarak oluşturulduğunu belirten Benli, sözlerini şöyle noktaladı:

“İslami duyarlılıkları olan kişiler gönül rahalığıyla, Güneş Sigorta katılım sigortacılığı ürün uygulamalarıyla konut, kasko, trafik ve tamamlayıcı sağlık sigortalarını yaptırabilirler. Önümüzdeki dönemde; mevzuat gücü ile yasal zemine kavuşmuş faizsiz sigortacılık prensiplerine dayanan katılım sigortacılığı ürün gamımızı çeşitlendirmeyi ve sektör toplam üretiminden aldığı % 5,96’lık payın artırılmasında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz.”