Güneş lekeleri nasıl geçer? Kesin çözüm önerileri! Evde güneş kremi nasıl yapılır?

Güneşin altında uzun süre kalarak oluşan güneş lekeleri sadece deniz kenarında güneşlenirken olmaz güneş kremi kullanmamak sonucu yüzde güneş lekeleri sıklıkla görülür. Lekeler genelde güneşi gören yüz, alın, kol ve bacaklarda belirgin olur renk farklılıkları çok belirgindir ve kahverengi lekeler şeklinde görülür.

Güneş lekeleri nasıl geçer, güneş lekelerine kesin çözüm önerileri ve yüzdeki güneş lekeleri nasıl giderilir hakkında bilgiler…

Güneş Lekesi Neden Oluşur?

Yazın güneşin UVA ve UVB ışınlarının dünyaya daha dik ve etkili gelmesinden dolayı, güneşin cilt üzerindeki zararları artar. Bu etkiyi anlamak için günlük hava durumlarında ultraviole indeksini kontrol etmek yeterlidir. Kışın bu indeks 1-2 gibi sayısal rakamlarla ifade edilirken, yazın 12 ye kadar çıkabilir. Hormonal iniş çıkışlar güneşin bu zararlı etkilerinin, cilt üzerinden daha da derinlere inmesine neden olur. Doğum kontrol hapı kullanma, hamilelik, emzirme ve adet dönemleri bu değişikliklerin tavan yaptığı zamanlardır. Buna bağlı olarak, özellikle kadınların güneşe çıkarken ciltlerini çok iyi korunması gereklidir. Eğer hamilelik, emzirme gibi bir dönemden geçiyorsanız, güneş kremi kullanmak yeterli olmayabilir. Ekstra pigment sentezinin önüne geçen, C vitamini ve meyan kökü ekstresi içeren, bitkisel kremler sürülüp üzerine güneş kremi uygulanabilir.

Evde Güneş Kremi Nasıl Yapılır?

Ciltguzellik haberine göre: Sır ağdayla tüy alma ya da sık sık uygulanan peeling gibi, cildin üst katmanındaki ölü deriyi alıp hemen taze alt katmanı ortaya çıkaran yöntemlerden sonra güneşe çıkmak, güneş lekelenmelerinin oluşması için en uygun zemini hazırlar.

Yüzdeki Güneş Lekeleri Nasıl Giderilir

Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerini azaltmak için mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır. Hassas cilt tipine sahip kişiler ise, yaz – kış güneş kremi kullanma rutini oluşturmalıdır. Güneş kremi deyince akla genelde tatil gelse de günlük hayata yerleştirmek güneş lekelerinden korunmak için önemlidir. Ten rengi açık olanlar güneş yanığına daha yatkın olurken, güneş lekeleri ise ten rengi koyu olanlarda daha çok görülür. Zaten deriye renk veren pigmentlerin daha koyu olması, güneş lekelerinin daha çabuk oluşması ve görünür hale gelmesi kaçınılmazdır.

Güneş kremi seçimi güneş lekelerinin oluşmasının önüne geçmek için tek kesin çözümdür. Ten rengine göre seçilmelidir. Açık tenli kişiler hem güneş yanığı hem de çeşitli cilt hastalıklarından korunmak için yüksek faktörlü güneş kremleri kullanmalıdır.30 faktör ve üstü idealdir. Ten rengi koyu olanlar ise 15 ila 20 koruma faktörü içeren güneş kremi kullanması yeterlidir.. Eğer lekelenmeye yatkın bir cilt tipiniz var ise; cilt rengi türü fark etmekzsizin 30 faktör ve üzeri güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca güneş kremi kullanırken belirli aralıklarla krem sürmeyi tekrarlamak gereklidir.

Her ne kadar tere ve suya dayanıklı olarak lanse edilse de güneş kremleri zamanla etkisini kaybeder. Güneş kremini sürerken o gün direkt olarak güneş ışığı görecek her yerinize sürmelisiniz. Yüz, boyun, yazın ise dekolte bölgesi, omuzlar ve kollar en çok güneş gören ve güneş kremi uygulanması gereken bölgeler arasındadır. Güneş ışınlarının en etkili olduğu zamanlar ise sabah 10 ila akşamüstü 4 arasındadır.

Güneş Yanıkları İçin Krem

Güneş yanıklarını geçiren kremler arasında sizlere gerçekten çok etkili olan olan bazı kremler vardır. Güneş yanığı için kremler ise;

Güneş Lekelerine Doğal Çözüm

Güneş lekelerinden kurtulmak için güneşten korunarak çözüm bulmanız mümkündür. Eğer güneş lekeleriniz varsa bundan kurtulmak için evde rahatlıkla yapabileceğiniz güneş lekeleri için doğal cilt bakım maskeleri en büyük destekçiniz olacaktır.

Güneş Lekelerini Yok Eden Yöntem

Sarı kantaron suyu, leke açma, yanık tedavisinde kullanılır. Sarı kantaron suya atılıp, kaynatıldığında kırmızı bir renk bırakır. Lekelerin üzerine uygulanıp mümkün olduğunca bekletilir. Mutlaka uygulama sonrası temizlenmelidir. Yoksa güneş lekelerinin alanı büyüyebilir.

Güneş Lekesini Yok Eden Maske

Karbonat ve yoğurt: 1 çorba kaşığı yoğurt, 1çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı ve 3-4 damla limonla hazırlanan karışım, en bilinen güneş lekesi gideren kürdür. Karışımı hazırladıktan sonra ince bir tabaka lekelerin üzerine sürün. Sürülen bölgede kuruduktan sonra, ovarak cildinizden uzaklaştırın. Daha sonra ılık su ile durulayın. Özellikle içerisinde karbonat ve limon olan kürleri akşam uygulamanız ve bir süre cildinize uyguladığınız bölgenin güneş görmemesi gerekmektedir. Hangi kürü uygularsanız uygulayın, dışarı çıkacağınız zaman mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca limonlu karışımları kış aylarında kullanmanız cildinizi tahrişlerden korur. Sadece limonla yapılan leke giderme işlemleri cilde son derece zararlıdır.

Karbonat ile hazırlanan bir diğer karışım ise bal, karbonat ve yoğurttan oluşur. 1 çorba kaşığı bala, 2 çorba kaşığı yoğurt ve yine 4-5 damla limon eklenir. Karışım hazırlandıktan sonra lekeli bölgeye sürülüp 15 dakika bekletilir. Daha sonra ılık su ile durulanır. İçine salatalık suyu ya da rendelenmiş salatalık ekleyerek daha etkili bir kür hazırlayabilirisiniz.

1 çorba kaşığı süzme yoğurda eklenen 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı mısır unu ise ciltte kısa süre beklemesi gereken bir maskedir. Karışım hazırlandıktan sonra lekeli bölge ve çevresine uygulanır. 5 dakika bekledikten sonra donan maske soyulur ve bölge soğuk su ile durulanır.

Güneş Lekeleri İçin Karbonat ve Maya Maskesi

Karbonat ve maya: 1 çay kaşığı karbonat ve yarım paket yaş mayayı,1 çorba kaşığı ılık suda eritip kıvamlı bir hal almasını sağlayın. Eğer maya erimezse 1 çorba kaşığı daha maya ekleyebilirsiniz. Lekenin üzerine sürüp yarım saat kadar beklettikten sonra soğuk su ile durulayın.

Güneş Lekesini Geçiren Maske

Vazelin, karbonat ve yumurta kabuğu: Birer tatlı kaşığı vazelin ve karbonatı, rondodan geçirilen 1 adet yumurta kabuğu ile iyice karıştırılır. Sorunlu bölgeye uygulanıp 20 dakika beklettikten sonra ovarak cildinizden uzaklaştırın. Daha sonra ılık su ile durulayın.

Güneş lekelerini Geçiren Etkili Maske

Yumurta kabuğu, yoğurt, yumurta akı, limon: 1 tatlı kaşığı rondodan geçirilmiş yumurta kabuğuna, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı yumurta akı ve 3 damla limon eklenir. Lekeli yere uygulanıp 20 dakika kadar kuruması beklenir. Daha sonra ılık su ile durulanır.

Güneş Lekesini Yok Eden Kür

Badem, gülsuyu, bal : 1 avuç tuzsuz ve kavrulmamış badem, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 bardak gül suyu, kürü hazırlamak için gerekli malzemedir. Bademler sıcak suya koyulup yumuşatılır. Daha sonra kabukları soyulur. Havanda kabukları soyulan bademle gül suyu azar azar eklenerek dövülür. Sulu bir kıvam elde edilir. Bal ilave edildikten sonra 24 saat bekletilir. Bekleme süresi bittikten sonra tülbentten süzülür. Çıkan su, lekeli kısma sabah – akşam sürülür.

Lekelerin Görünümü Azaltan Maske

Yumurta akı, tarçın, siyah üzüm çekirdeği yağı: 1 yumurta akı, 1 çay kaşığı toz tarçın ve 1 çay kaşığı siyah üzüm çekirdeği yağından oluşan karışımı elde etmek için önce yumurta akını mikserde çırparak köpük haline getirin. Daha sonra tarçın ve üzüm çekirdeği yağını ekleyerek iyice karıştırın. Lekenin üzerine sürerek 20 dakika bekletilip, ılık su ile durulayın. Haftada 2 kez ve 2 ay boyunca lekelerin giderilmesi için kullanılmalıdır.

Lekeleri Geçiren Maske

Maydanoz, limon, buğday yağı, menekşe yağı: 1 adet limon kabuğu rendesi, 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı buğday yağı, 1 tatlı kaşığı menekşe yağı ve 10 dal ince kıyılmış maydanoz karıştırılır. Lekelerin üzerine sürülerek maksimum 20 dakika bekletilir. Daha sonra ılık su ile durulanır.

Cilt Lekelerini Geçiren Tarif

Soya fasulyesi: 2 yemek kaşığı soya fasulyesini, 1 bardak suda, 20 dakika boyunca ağzı kapalı bir tencere de kaynatılır. Çıkan suyun kırmızı renkte olması gereklidir. Bu da soya fasulyesinin doğal olduğunu gösterir. Bütün lekeli bölge bu suyla ıslatılır ve 1 saat bekletilir. Daha sonra ılık su ile durulanır.

Güneş Lekeleri İçin Kayısı ve Elma Maskesi

Kayısı – elma: 4 adet olgunlaşmamış kayısı, 1 adet kırmızı elmanın kabukları ince soyulur. Tencereye atılır. Ayrıca kayısının çekirdekleri çıkarılmış olmalıdır. kayısı kabukları soyulamayacak kadar inceyse kabuklarıyla da tencereye konulabilir. Az su eklenerek lapası haline getirilir. Bu işlem için yaklaşık 5 dakika yeterlidir. rondoya atıp püre haline getirilebilir. Lekelerin olduğu bölgeye sürüp en fazla 30 dakika bekletin. Sonra soğuk su ile durulayın.

Güneş Lekelerini Geçiren ve Yok Eden Kür

Pudra, bal, limon: Lekenin büyüklüğüne göre hazırlayacağınız karışım için ihtiyacınız olan malzemeler ise bebek pudrası, bal ve limondan oluşur. 1 çorba kaşığı pudraya 4-5 damla limon, 1 çorba kaşığı bal karıştırılır. Ağdalı bir kıvam elde ettikten sonra lekeli bölgeye uygulayıp, 20 dakika kadar etki etmesini bekleyin. Temizlemek için ılık sudan yardım alın.

Güneş Lekelerine Karşı Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı ve lavanta yağı karışımı ise güneş lekelerini gidermek için kullanılır. 1 tatlı kaşığı çay yağına, 1 çay kaşığı lavanta yağı karıştırılır. Pamukla leke üzerine ve çevresine uygulanır. 20 -25 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulanır.

Güneş Lekelerine Kesin Çözüm

Güneş lekesinin giderilme yöntemi açısından, lekenin oluş süresi, ne zaman ve hangi etkenlere bağlı oluştuğu önemlidir. Bunları bilmeniz uygulayacak olan uzmanın en etkili güneş lekesi giderme yöntemini belirlemesi sağlar.

Lazer: Özellikle beyaz tenlilerde lazer yöntemi kullanımı çok yaygındır. Yüzeye yakın lekeler ısıtılarak kabuklaştırılır. Küçük kabuklar oluşunca lekelerin giderildiğinin sinyalleri verilir. Pahalı bir yöntemdir. Uzman kişilerce yapılması önemlidir. Rastgele yerlerde yapılan uygulamalar cildinizde onarılmayacak hasarlara yol açabilir.

Kimyasal peeling: Şeker pancarından elde dilen glikolik asit ile elde edilen peeling maddesi ile lekeler yok edilir. Cildin daha alt katmanına inmiş bir lekelenme var ise kimyasal peelingin özelliği daha farklı ve etkisi olanı seçilir. Bu tür uygulamalardan önce kişi bilgilendirilip, cildin bu ağır peeling yöntemine hazırlanması ve lekelenmenin daha kötüye gitmesi önlenir. Kış aylarında yapılması önerilir.

Mikrodermabrasyon denilen yöntemde cildin üst tabakası soyulur fakat kimyasal herhangi bir şey kullanılmaz. Sadece basınçlı bir alet ile yapılır. Doğal ürünlerden elde edilen alüminyum oksitin kristalize hali, bu basınçlı aletle püskürtülerek soyulma yapılır. Bu yönteme iğnesiz mezoterapi de denir.

Mezoterapi: Çeşitli ilaçlar ve elde edilen karışımlarla yapılır. Cildin iyileşmesini sağlayan ilaçlar, vitaminler, amino asitler ve mineraller karıştırılarak cildin alt katmanlarına iğne ile verilmesi işlemidir. İşlemden sonra morluklar ve kızarıklıklar oluşabilir.

Buz terapisi ise diğer bir kolay uygulanan aynı zamanda etkili olan yöntemdir. Özel bir cihaz sayesinde her cildin özelliğine bağlı olarak belirli bir soğukluğa ulaşan buz kristalleri cilt altındaki kolajenleri aktive eder. Bu tabaka kendinden iyileşmeye başlarken, üst tabaka ise kendi kendine dökülür. Alttan gelen sağlıklı cilt ise lekesiz ve problemsiz olarak gün ışığına kavuşur.

Kozmetik kremler arasında çeşitli markalarda etkili olanları var iken, bazılarını kullanmak ise sadece zaman kaybından başka bir şey değildir. Hatta doğal yöntemler sayesinde daha kısa sürede, etkili çözümlere ulaşabilirsiniz. Doğal yöntemleri ya da yararlı kozmetik kremleri kullanıyorsanız en az 2 ay kadar sabretmeniz gerekir.

Medikal kremler: Dermatologlarca güneş lekesinin türüne göre verilen, eczanelerde satılan, bir bakıma reçeteli ilaçlardır. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bir başkası için verilen kremler sizin için etkili olmayabilir.

Güneş Lekeleri Nasıl Geçer Suna Dumankaya

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya katıldı programda güneş lekelerini geçiren maske tarifini verdi. Bu maske uygulayarak cilt lekelerinden kurtulmanız mümkün. Güneş lekeleri için Suna Dumankaya’nın önerileri;

Güneş Lekelerini Geçiren Bitkisel Maskeler

Güneş Lekelerini geçiren maskeler yanında sizlere sizlere çok etkili güneş lekelerini geçiren bitkisel maskeler nelerdir bahsetmek istiyorum yapılışı ve uygulanışı kolay olan bu maskeler sayesinde kısa sürede güneş lekelerinden kurtulmanız mümkün.

Maydanoz Maskesi

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim limon

Hazırlanışı ve uygulanışı

Blendırda karıştırdığınız maydanozun üzerine limon suyunu sıkıp yoğurdu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Hazır hale maskeyi cildimize sürüp yarım saat kadar bekliyoruz. Haftada 2 defa denemeniz yeterlidir. Limonun asit yapısı cilt lekelerini düzenli uygulandığında yok edecektir. Eğer kuru cilde sahipseniz bu maske cildinizi tahriş edebilir. Çok etkili bir maske olan maydanoz maskesi hakkında ayrıntılı diğer tarifler için Maydanoz maskesi ile cilt lekelerine son adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Soğan ve Sirke Maskesi

1 tane orta boy soğan

Yarım çay bardağı sirke

Hazırlanışı ve uygulanışı

Soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın soğan suyunu sirkeye ekleyerek karıştırın. Pamuk yardımı ile yüzünüze siler şekilde cildinize uygulayın. Sürme işlemi bittikten sonra 30 dakika kadar bekleyin ve yüzünüzü ılık su ile durulayın. Güneş lekeleri için çok etkilidir. Haftada 1 defa deneyebilirsiniz. Ayrıca bu maske siyah noktaların yok olmasını sağlar.

Güneş Lekelerinden Kurtulmak İçin Öneriler

Güneş lekelerinden kurtulmak için pek çok pek çok yöntem ve maske bulunması karşın ilk olarak alacağınız önlem mutlaka güneşin zararlı ışınlarından korunmaktır. İnternette güneş lekelerine kesin çözüm bulan var mı diye pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Güneş lekelerinin kesin çözümünü sizlere verdiğim maske ve bitkisel önerileri uygulayarak kurtulabilirsiniz. Ayrıca güneş ışınlarının zararlı olduğu öğle vakitlerin dışarı çıkmamaya çalışın, ayrıca düzenli olarak cilt bakımı yapmaki cilt bakım maskeleri uygulamak çok etkili olacaktır. Makyaj temizliği ihmal edilmemeli, ölü hücreler ciltten arındırılmalıdır. Güneş cildin su kaybetmesine neden olacağından bol bol su için ve cildi nemlendiren kremler kullanın. Bu öneriler yüzdeki kahverengi lekelere kesin çözüm önerilerinden bazılarıdır.