  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gidince unutulur! CHP’nin kalesinde perişan eden görüntüler

Fenerbahçe 4 yıllık anlaşma sağladı! Yıllık ücreti belli oldu: Takım sessizliğini bozdu…

Üçüncü Dünya Savaşında hedef Türkiye’dir! İstanbul’un üzerinde demir kubbe var mı?

Dünyanın gözü Türkiye'deki bu tarlada! Güneş doğana kadar nöbet tutuluyor, resmen hazine var

Çalık Holding, madencilik şirketini İngilizlere sattı: 290 milyon dolara satın aldı!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tedirgin eden Teknik direktör hamlesi! Şoklara uğramayalım inşallah…

İzahı yok! 4 kişi feci şekilde ölmüştü: Aynı alt geçitte 7. kez TIR devrildi!

İsrail katliamlarından kurtulan çocuklar da tehlikede! Gazze'deki atık sularda korkunç tespit

Ramazan Kurtoğlu'ndan tedirgin eden altın tavsiyesi: Şoklara hazırlıklı olun

Sahtekar olmak istemiyorsanız dikkat! Bunu yapan kiracı veya ev sahibi yanar
Kadın - Aile Güneş kremi uyarısı: Küçük çocuklara gözü gibi bakan anne ve babalar dikkat, büyük hata! Uzman tavsiyesi
Kadın - Aile

Güneş kremi uyarısı: Küçük çocuklara gözü gibi bakan anne ve babalar dikkat, büyük hata! Uzman tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 20:33:00 - 2024-07-19 20:36:46
Güneş kremi uyarısı: Küçük çocuklara gözü gibi bakan anne ve babalar dikkat, büyük hata! Uzman tavsiyesi

Güneş koruyucular özellikle yaz aylarında pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da doğru tercih yapmak çok önemli. Pahalı olmasının güneş koruyucularda bir kriter olmadığını belirten İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Asude Kara Polat, hep açıkta kalan dudak, göz kapağı, el sırtı gibi bölgelere de güneş koruyucu sürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güneş koruyucular özellikle yaz aylarında pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da doğru tercih yapmak çok önemli. Pahalı olmasının güneş koruyucularda bir kriter olmadığını belirten İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Asude Kara Polat, 6 aydan küçük çocuklara kesinlikle güneş koruyucu sürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Güneş koruyucular özellikle yaz aylarında pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alsa da doğru tercih yapmak çok önemli. Pahalı olmasının güneş koruyucularda bir kriter olmadığını belirten İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Asude Kara Polat, 6 aydan küçük çocuklara kesinlikle güneş koruyucu sürülmemesi gerektiğini ifade etti. Polat, hep açıkta kalan dudak, göz kapağı, el sırtı gibi bölgelere de güneş koruyucu sürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Tatilde, günlük yaşamda cildine özen gösterenlerin ayrılmaz bir parçası olan güneş koruyucuların kullanımı özellikle yaz mevsiminde oldukça artıyor. Ancak birçok kişi, güneş koruyucu alırken bir uzmana danışmak yerine kendisi seçim yapıyor. Bu da, güneş koruyucuların yanlış kullanımına yol açabiliyor. Doç. Dr. Asude Kara Polat güneş koruyucuların bilinçli kullanılması için bilgiler verdi.

"6 AYDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GÖLGEDE KALMALARINI ÖNERİYORUZ"

Güneş koruyucu tercih ederken yaş, cinsiyet, mevcut hastalıklar ve cilt yapısının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Kara Polat, “Kişinin sivilcesi, egzaması veya gül hastalığı gibi farklı dermatolojik problemler olması güneş kremi tercihini etkiler. Bu hastalarda farklı güneş koruyucular tercih edebiliyoruz. Gebelik durumunda güneş koruyucuların tercihinde özellikle mineral filtreleri tercih ediyoruz” dedi. “Her ürün, herkeste, her zaman aynı etkiyi göstermeyecektir” diyen Kara Polat, “Kişinin cilt tipinin analiziyle beraber güneş koruyucu tercihi önemli. Bu noktada ‘sun protection factor’ yani SPF diye geçen 50 faktör ve üzerinde koruyucuları öneriyoruz” şeklinde konuştu. Çocuklarda güneş koruyucu kullanımına da dikkat çeken Dermatolog Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Pediatrik dönemde yani 6 aydan önceki dönemde güneş koruyucu kullanılmasını istemiyoruz. 6 aydan küçük çocuklar için gölgede kalma, açık renk kıyafetler kullanımını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞRU GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI

Yağlı ciltler için losyon ve jel formunda, akneli ve sivilceli ciltler içinse kompakt formda renkli güneş koruyucuları tavsiye den Kara Polat, “Yanlış bir güneş koruyucu kullanırsanız beklediğiniz gibi olmayabilir. Çok parlayabilir, sivilce yapabilir, yanmaya neden olabilir. Bu doğru ürün tercih etmemişsiniz, cildinizi tanımıyorsunuz, doğru ürüne erişememişsiniz demektir. Eczane ürünü tercih etmek bu noktada önemli. Elbette ki uzman görüşü her zaman çok değerli” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"EN PAHALI ÜRÜN EN İYİSİ DEMEK DEĞİL"

“Hastalar en pahalı ürünü kullandığını ifade ederek en iyisini kullandığını varsayıyorlar ama en pahalı ürün demek, en iyi ürün demek değildir. Çok uygun fiyatta olan ve dermatolojik olarak onaylanmış güneş koruyucular da mevcut” diyen Doç. Dr. Asude Kara Polat, güneş ışınlarının vücuda verdiği zararları ise şöyle anlattı: “Güneş koruyucu kullanmamızın en önemli sebeplerinden biri cilt kanserlerinden korunmak. Ultraviyole dediğimiz güneş ışığı, ciltte DNA hasarına sebep olarak oradaki damarsal yapılarda, renk hücrelerinde birçok farklı dokuda değişikliklere sebep oluyor. Lekelenme, damarsal yapıların, ince kırışıklıkların ortaya çıkması ve DNA hasarı sürecinde cilt kanserine zemin hazırlama gibi prekanseröz dediğimiz cilt kanseri lezyonlarının çıkmasına sebep olup farklı deri kanseri türlerinin oluşumuna zemin hazırlıyor.”

GÜNEŞ KREMİ NASIL KULLANILMALI

Güneşe çıkmadan 30 dakika önce cilde sürülmeli. Zaman içerisinde etkisi azalacağından dolayı 3 saatte bir yenilenmeli. Terledikten sonra, yüzme ve spordan sonra güneş koruyucu mutlaka yenilenmeli. 50 faktör ve üzerinde güneş koruyucular tercih edilmeli. Mümkünse telefon, tablet, bilgisayar ekranları, led ışıklar gibi cildimize zarar verme özelliği olan ışıklardan koruyan ‘mavi ışık’ filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli. Açılan güneş koruyucular, yapısı bozulup etkisi azalacağı için 1 ya da 2 yıl kullanılmalı. 2 yıldan eski ürünler içerikteki bozulma riski nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır.

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin!
Zeytin yaprağı deyip geçmeyin!

Kadın - Aile

Zeytin yaprağı deyip geçmeyin!

Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar
Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar

Kadın - Aile

Günde 1-2 tane acur turşusu yemek işe yarıyor mu? Bakın ne işe yarar

İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor!
İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor!

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Kaşık kaşık tüketin enerji veriyor!

Romatizma ve sinir sıkışması için ısırgan kürü: Canan Karatay önerdi
Romatizma ve sinir sıkışması için ısırgan kürü: Canan Karatay önerdi

Kadın - Aile

Romatizma ve sinir sıkışması için ısırgan kürü: Canan Karatay önerdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23