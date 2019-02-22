0553 313 94 23

Güneş ile dünya arasına ay girince ne olur| Güneşle ay arasına dünya girdiğinde hangi olay gerçekleşir

Kainatın yaratılmasında çok büyük sırlar vardır. Güneş tutulması, depremler, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi vs. Gibi olaylar sadece devede kulak örnektir. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması, yılın belirli evrelerinde gerçekleşmektedir. Bu doğa olayı birçok kişi tarafından anlık olarak seyredilmektedir. Peki, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması nasıl meydana gelmektedir? İşte, türleri ve detayları.

22 Şubat 2019 Cuma 10:15
Güneş ile dünya arasına ay girince ne olur| Güneşle ay arasına dünya girdiğinde hangi olay gerçekleşir

Kainatın yaratılmasında çok büyük sırlar vardır. Güneş tutulması, depremler, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi vs. Gibi olaylar sadece devede kulak örnektir. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması, yılın belirli evrelerinde gerçekleşmektedir. Bu doğa olayı birçok kişi tarafından anlık olarak seyredilmektedir. Peki, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması nasıl meydana gelmektedir? İşte, türleri ve detayları.

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, yılın belirli zamanlarında gerçekleşmektedir. Bu esnada Güneş diski örtülür ve Ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29,5 günde Ay yeniay evresine gelmesine rağmen, her ay Güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi Ayın yörüngesinin belli bir açıya sahip olmasıdır. Bu sebeple yeniay evresinde Ay yörüngesi üzerinde dönerken Ay’ın gölgesi Dünya’nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Senede iki defa Dünya-Ay-Güneş’in konumu Güneş tutulmasına izin verecek şekilde denk gelir.

Bu durumda , Ay’’ın gölgesi Dünya’da belirli bölgelere düşer ve Güneş tutulması gerçekleşir. Güneşin sadece belirli bölümlerinin Ay tarafından gölgelendiği durumlarda parçalı tutulma gerçekleşir. Güneşin Ay tarafından tam örtüldüğü zamanlarda ise tam tutulma görülür. Ayın gölgesinin tutulma sırasında izlediği yörüngeye tam tutulma hattı adı verilir. 16 bin km uzunluğunda 160 km genişliğinde olan bu hat üzerinde bulunanlar tam tutulma izleyebilir. Güneşin tutulması en fazla 4 dakika sürmektedir. Güneş tutulması dört evrede incelenir.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

Tutulma Tarihi           Nereden Görülecek?                    Tutulma Türü

2 Temmuz 2019       Kuzey Amerika                              Tam

26 Aralık 2019         Kuzey Asya                                   Halkalı

21 Haziran 2020      Kuzey Asya                                    Halkalı

14 Aralık 2020         Kuzey Amerika                               Tam

30 Nisan 2060        Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya     Tam 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:15
  1. Güneş ile dünya arasına ay girince ne olur
  2. Güneşle ay arasına dünya girdiğinde hangi olay gerçekleşir
  3. Güneş tutulması ne zaman olacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı
    1. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    2. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    3. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    4. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    5. Antalya Bisiklet Turu
    6. YHT kazazedelerinden Ankara..
    7. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    8. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    9. Hollanda’da camiye saldıranların..
    10. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    11. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    12. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    13. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    14. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    15. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    16. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    17. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    18. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    19. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    20. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...