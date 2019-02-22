Güneş ile dünya arasına ay girince ne olur| Güneşle ay arasına dünya girdiğinde hangi olay gerçekleşir

Kainatın yaratılmasında çok büyük sırlar vardır. Güneş tutulması, depremler, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi vs. Gibi olaylar sadece devede kulak örnektir. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması, yılın belirli evrelerinde gerçekleşmektedir. Bu doğa olayı birçok kişi tarafından anlık olarak seyredilmektedir. Peki, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle gerçekleşen Güneş tutulması nasıl meydana gelmektedir? İşte, türleri ve detayları.

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, yılın belirli zamanlarında gerçekleşmektedir. Bu esnada Güneş diski örtülür ve Ayın gölgesi yeryüzüne düşer. Her 29,5 günde Ay yeniay evresine gelmesine rağmen, her ay Güneş tutulması gerçekleşmez. Bu durumun sebebi Ayın yörüngesinin belli bir açıya sahip olmasıdır. Bu sebeple yeniay evresinde Ay yörüngesi üzerinde dönerken Ay’ın gölgesi Dünya’nın ya üstüne ya da altına denk gelir. Senede iki defa Dünya-Ay-Güneş’in konumu Güneş tutulmasına izin verecek şekilde denk gelir.

Bu durumda , Ay’’ın gölgesi Dünya’da belirli bölgelere düşer ve Güneş tutulması gerçekleşir. Güneşin sadece belirli bölümlerinin Ay tarafından gölgelendiği durumlarda parçalı tutulma gerçekleşir. Güneşin Ay tarafından tam örtüldüğü zamanlarda ise tam tutulma görülür. Ayın gölgesinin tutulma sırasında izlediği yörüngeye tam tutulma hattı adı verilir. 16 bin km uzunluğunda 160 km genişliğinde olan bu hat üzerinde bulunanlar tam tutulma izleyebilir. Güneşin tutulması en fazla 4 dakika sürmektedir. Güneş tutulması dört evrede incelenir.

Güneş tutulması ne zaman olacak?

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü

2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam

26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı

21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı

14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam