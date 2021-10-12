Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak 2021?

Son günlerde pek çok internet kullanıcısı ‘Güneş fırtınası’ hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, güneş fırtınası ne oluyor? Güneş fırtınası ne zaman yaşanacak?

Güneş fırtınası nedir?

Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak insanlığı güneş rüzgarından korur. Bununla birlikte, yaklaşık 80-100 yılda bir, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, bu rüzgarlar, tüm Dünya'yı kapsayan ve birkaç ay süren internet kesintilerine neden olabilecek süper güneş fırtınalarına dönüşüyor.

Güneş fırtınası ne zaman olacak 2021?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yayımladığı uyarı, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu "yönlendirme düzensizlikleri" ve "elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar" beklememiz gerektiğini bildirdi. NOAA, fırtınayı G2 diye derecelendiriyor, bu da fırtınanın orta derecede güçlü olduğu anlamına geliyor. Fırtınanın 11 Ekim akşamüzeri Dünya'ya ulaşması ve 12 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Güneş fırtınası dünyayı nasıl etkileyecek?

Küresel internet altyapısının hayati bir parçası olan uzun mesafeli fiber optik hatların ve denizaltı kablolarının, Koronal Kütle Ejeksiyonları olarak da bilinen güneş süper fırtınaları tarafından Dünya'nın kabuğunda üretilen akımlara karşı savunmasız olduğu tespit edildi. Bu sebeple Güneş fırtınası sırasında uydular, GPS, cep telefonu, internet ve uydu TV sinyallerinde çökmeler gerçekleşebilir.