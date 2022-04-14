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Teknoloji Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? Güneş fırtınası dünyayı mı çarpacak?
Teknoloji

Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? Güneş fırtınası dünyayı mı çarpacak?

NASA'dan güneş fırtınası açıklaması korkuttu: Güneş fırtınası saat kaçta başlıyor? NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman, Güneş fırtınası uyarısında bulundu. NASA’den gelen bu uyarı sonrası vatandaşlar güneş fırtınasın öncesi tedirgin olmaya başladı. Peki güneş fırtınası nedir, güneş fırtınası ne zaman gerçekleşecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:08:00 - 2022-04-14 16:15:45
Güneş fırtınası nedir, ne zaman gerçekleşecek? Güneş fırtınası dünyayı mı çarpacak?

Güneş fırtınası dünyaya ne zaman gelecek? Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

Güneş fırtınası dünyayı mı çarpacak?

Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Skov'un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacak. Skov, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

Güneş fırtınası neye neden olacak?

Güneş fırtınasının pek çok sorunu beraberinde getireceği, iletişim araçlarına zarar verebileceği konuşuluyor. Fırtınanın etkisi olarak elektrik kesintilerinin yanı sıra GPS ve radyo kesintileri de yaşanabilir. 

güneş fırtınası

1859 Güneş Fırtınası nedir, neler yaşandı?

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi. 28 Ağustos 1859’dan 2 Eylül 1859’a kadar, Güneş’te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. 1 Eylül’de öğle vaktinden önce, Richard Carrington ve Richard Hodgson adlı İngiliz asıllı amatör astronomlar, ilk solar alevin gözlemlerini yaptılar. Dünya’ya gelmesi 17.6 saat alırken büyük bir koronal kütle ejeksiyonunun (CME) direkt olarak Dünya’ya gelmesine sebep oldu. Böyle bir yolculuk genelde üç ila dört gün sürer. Bu ikini CME çok hızlı hareket etti çünkü ilk olanı yol üzerindeki ambiyant solar rüzgar plazmasını temizlemişti.

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