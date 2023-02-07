Güneş Federasyonu açıkladı! Enkaz altından 8 sporcu kurtarıldı
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı.
Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 8 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.