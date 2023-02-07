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Gündem Güneş Federasyonu açıkladı! Enkaz altından 8 sporcu kurtarıldı
Gündem

Güneş Federasyonu açıkladı! Enkaz altından 8 sporcu kurtarıldı

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 10:50:00 -
Güneş Federasyonu açıkladı! Enkaz altından 8 sporcu kurtarıldı

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı.

Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 8 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altından kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır. Arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir. Güreş camiamız ve aziz milletimizin bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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