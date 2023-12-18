Güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’lik destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB’in yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sanayide temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla çağrıya çıktığı, 14 milyon TL destek paketli, “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1" hakkında açıklamada bulundu. KOSGEB’in teklif çağrısının güneş enerjisi yatırımlarına yönelik büyük bir fırsat olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, çağrıya başvurmak isteyen KOBİ’lerin, güneş enerjisi sistemleri kurmak veya mevcut sistemlerini iyileştirmek için proje tekliflerini sunmaları gerektiğini söyledi.

"Büyük fayda sağlayacak"

Destek çağrısının güneş enerjisi sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayacağına vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Güneş enerjisi, hem çevreci hem de ekonomik bir enerji kaynağıdır. Sanayi KOBİ’lerimizin güneş enerjisine yatırım yapmaları, hem ülke ekonomisine hem de çevre korumasına fayda sağlayacaktır. KOSGEB’in bu çağrısıyla, sanayide güneş enerjisi kullanımının artacağını ve karbon salınımının azalacağını umuyoruz. Çağrı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler desteklenmektedir. Başvuru koşulları ise işletmelerin findeks kredi notu endeksine göre orta riskli, az riskli, iyi veya çok iyi risk gruplarından birisine sahip olması, işletmenin son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatının proje toplam bütçesinden büyük olması ve onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması gerekiyor. Proje toplam bütçesi ise, en az 1 milyon TL olmalıdır” dedi.

"Destek üst limiti 14 milyon TL"

Açıklamasında teklif çağrısının enerji tüketimi koşullarından da bahseden Murzioğlu, “İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin belirli bir değerin üzerinde olması gerekiyor. Teklif çağrısına, imalat sektörünün tümü ile motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin belirli faaliyet kısımları başvurabilir. Destek üst limiti güneş enerjisi yatırımları çağrısı için geri ödemeli 14 milyon TL’dir. Proje destek oranı güneş enerjisi yatırımları çağrısı için yüzde 60 olarak uygulanmaktadır. Bazı illerde destek oranları daha yüksek olacak. Projenin son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapmayı düşünen işletmelerimiz daha detaylı bilgilere resmi KOSGEB kaynaklarından ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, konu ile alakalı KOSGEB İl Müdürümüzün katılımı ile geniş katılımlı bir toplantı düzenleyeceğiz" diye konuştu.