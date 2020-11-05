Güneş-Dil komedisi ve harf inkılabının götürdükleri
Araştırmacı – yazar Hasret Yıldırım, Yeni Akit YouTube kanalına harf inkılabına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Araştırmacı – yazar Hasret Yıldırım Yeni Akit YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hasret Yıldırım Harf inkılabının birden ortaya çıkarak önümüze konulmadığını evveliyatında plan yapıldığını söyledi. Yıldırım, Saray Burnu Parkı'nın açılışında Mustafa Kemal'in halkın önünde şampanya kadehini kaldırarak 1928 yılında Latin alfabesine geçileceğini ilan ettiğini belirtti.
İşte Yıldırım'ın o açıklamaları;