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Güneş çarpmasına hızlıca müdahale etmenin 5 doğal yolu

Yaz aylarına özgü olan güneş çarpmasına hızlı ve doğru müdahale çok önemli. İşte hayat kurtarmaya yardımcı olan 5 yöntem.

07 Haziran 2019 Cuma 11:38
Güneş çarpmasına hızlıca müdahale etmenin 5 doğal yolu

Yaz aylarında en çok yaşanan sorunların başında gelir güneş çarpması. Güneş çarpması yaşanan kişiye acilen müdahale edilmezse bu rahatsızlık ölümle dahi sonuçlanabilir. Öncelikle güneş çarpmasına maruz kalmamak için güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya korunmasız çıkmamak çok önemli. Sıcak yaz günlerinde çocukları doğrudan güneş ışığıyla bırakmamak çok önemli. Çocuklarınızı 12.00 ila 15.00 arasında dışarı çıkarmamak onların sağlıkları için çok daha kıymetlidir.

Güneş çarpması belirtileri nelerdir?

  • Vücut sıcaklığının 40 dereceyi bulması
  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Kalp çarpıntısı
  • Hızlı solunum
  • Ciltte kızarıklık
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Aşırı terleme

Hızlı müdahale önemli!

Güneş çarpması sorunu yaşayan kişileri hızlıca hastaneye götürmek kadar onlara erken müdahalede bulunmak da kıymetli. Böylelikle hastanın yol boyunca yaşayacağı olumsuzluklar en aza indirilir. Öncelikle güneş çarpması sorunu yaşayan kişiler ılık bir banyo yaptırılmalı. Sonrasında ise hasta doktora götürülürken yolda ya da ambulans beklerken evde doğal yöntemlerle ateşi düşürülmeli. Ayrıca hastaya bolca su içirmek de önemli.

Güneş çarpması etkisine müdahale etmenin doğal yöntemleri nelerdir?

Soğan suyu

Öncelikle birkaç soğanın suyu sıkılır ve hastanın göğsüne, alnına ve kulak arkalarına sürülür. Bu işlem sırasında bir bez yöntemiyle tampon yapılabilir.

Demirhindi suyu

Demirhindi vitamin ve minareller yönünden son derece zengindir. Bir parça demirhindiyi kaynar suda bekletin. Ardından suyu süzüp hastaya içirin.

Demirhindi nedir? Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Mürdüm eriği

Mürdüm eriği içerdiği antioksidanlar sayesinde güneş çarpması sorunu yaşayanlar için harika bir besindir. Eriğin içerdiği antioksidanlar güneş çarpmasının yol açacağı iltihaplanmanın etkisini azaltır. 5-10 dakika kadar kaynatılan mürdüm eriğinin suyu süzülüp hastaya içirilebilir. Elbette bu içecek sıcak sıcak içirilmemeli.

Ayran

Güneş çarpması sorunu yaşayanların ferahlaması için ayran içirebilirsiniz. Soğuk ayran vücut ısınının düşmesine yardımcı olur.

Soğuk nane çayı

Nane çayı da güneş çarpması yaşayan kişilerin rahatlamasına yardımcı olur.

Elma sirkesi

Bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyip hastaya içirebilirsiniz.

 

 

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:38
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