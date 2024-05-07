Güneş batıdan doğmaya başladı: ABD’de öğrenciler Filistin için, ODTÜ’de öğrenciler zevk ve eğlence için ayakta!

ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki üniversitelerde, terörist İsrail ve ona destek sağlayan ABD protesto edilirken, ODTÜ’nün öğrencileri midelerinin derdine düştü.

ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki üniversiteler, terörist İsrail’i ve ona destek sağlayan ABD’yi protesto ediyor.

Siyonist İsrail’in saldırılarına karşı dünya çapında öğrenci protestoları artarken, sadece midesi için yaşayan, hiçbir değer ve ahlaka sahip olmayan, geçmişini ve kimliğini unutmuş olan Türkiye’deki bir kesim ise ODTÜ’de rektörlüğün Bahar Şenliği’ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu’nun şenlik için kullanımını yasaklamasına karşı nöbet eylemi başlattı.

Filistin için ayağa kalkan üniversiteler

Columbia Üniversitesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Kaliforniya Üniversitesi

Austin Teksas Üniversitesi

George Washington Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi

⁠Ohio Eyalet Üniversitesi

Emerson Koleji

New York Üniversitesi

Emory Üniversitesi

Kuzeybatı Üniversitesi

Yale Üniversitesi

Georgetown Üniversitesi

Moda Teknolojisi Enstitüsü

New York Şehir Koleji

Indiana Üniversitesi Bloomington

Michigan Eyalet Üniversitesi Doğu Lansing Kampüsü

Connecticut Üniversitesi

Sydney Üniversitesi

⁠Pensilvanya Üniversitesi

Princeton Üniversitesi

⁠California Politeknik Eyalet Üniversitesi