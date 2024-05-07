Güneş batıdan doğmaya başladı: ABD’de öğrenciler Filistin için, ODTÜ’de öğrenciler zevk ve eğlence için ayakta!
ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki üniversitelerde, terörist İsrail ve ona destek sağlayan ABD protesto edilirken, ODTÜ’nün öğrencileri midelerinin derdine düştü.
ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki üniversitelerde, terörist İsrail ve ona destek sağlayan ABD protesto edilirken, ODTÜ’nün öğrencileri midelerinin derdine düştü.
ABD başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki üniversiteler, terörist İsrail’i ve ona destek sağlayan ABD’yi protesto ediyor.
Siyonist İsrail’in saldırılarına karşı dünya çapında öğrenci protestoları artarken, sadece midesi için yaşayan, hiçbir değer ve ahlaka sahip olmayan, geçmişini ve kimliğini unutmuş olan Türkiye’deki bir kesim ise ODTÜ’de rektörlüğün Bahar Şenliği’ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu’nun şenlik için kullanımını yasaklamasına karşı nöbet eylemi başlattı.
Filistin için ayağa kalkan üniversiteler
Columbia Üniversitesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Güney Kaliforniya Üniversitesi
Austin Teksas Üniversitesi
George Washington Üniversitesi
Harvard Üniversitesi
Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi
Ohio Eyalet Üniversitesi
Emerson Koleji
New York Üniversitesi
Emory Üniversitesi
Kuzeybatı Üniversitesi
Yale Üniversitesi
Georgetown Üniversitesi
Moda Teknolojisi Enstitüsü
New York Şehir Koleji
Indiana Üniversitesi Bloomington
Michigan Eyalet Üniversitesi Doğu Lansing Kampüsü
Connecticut Üniversitesi
Sydney Üniversitesi
Pensilvanya Üniversitesi
Princeton Üniversitesi
California Politeknik Eyalet Üniversitesi