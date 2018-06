Güneş ayrılığı resmen duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.



"Öncelikle futbolun keyif vermesi gerekiyor. Gelen taraftar oynanan oyundan keyif almıyorsa işimizi iyi yapmıyoruz demektir. Ama elbette ki şampiyon olmak istiyoruz. Benim için en büyük kazanç oyuncularımın yaptıklarıdır. Güney Kore'de birlikte çalıştığım iki genç oyuncu Almanya karşısında forma giydi. Bundan gurur duydum. Herkes gelip gidiyor. Tosic gitti, Talisca gitti, biz bunlara bakmayacağız, elimizdekine bakacağız. Talisca da Tosic de bize büyük emek verdi. Çok sık sık değişikler oldu, bizim de hatalarımız var. Pepe, Vida, Quaresma Dünya Kupası'nda oynuyor, bakacağız ne olacak. Bizim için iyi niyet çok önemli, güven de çok önemli. Güven bir ruh gibidir, terk ettiği bedene geri dönmez."



"YOLA ÇIKTIKLARINIZI, YOLDA BULDUKLARINIZLA DEĞİŞTİRİRSENİZ..."



"Güveni kırmayalım, bir insan bana yağcılık yapacağına bana fikrini sunsun, bunu kabul ediyorum. Yasalar elbette çok önemli ama yasalar uymak daha önemlidir. Eşit, adil olalım, kimseyi de yok saymayalım. Önce kendimize, sonra başkalarına saygı duyalım. Önce herkes kendisini değiştirsin, geliştirsin. Herkesin bir görevi var. Herkesle dost olacağız ama kimseden de korkmayacağız. Yola çıktıklarınızı, yolda bulduklarınızla değiştirirseniz, hem yolunuzu, hem dostunuzu kaybedersiniz. Camiamıza değer katan Beşiktaş taraftarına borcumuz var, işimizi iyi yapıyoruz ama daha da iyi yapabiliriz. Geçen sezon şampiyonluğu kazanamadık, 4. bitirdik ama bu 4. olmayı hak ettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz ne olduğumuzu biliyoruz, herkesin de beğenisini kazanmış durumdayız ama bu yetmiyor. Beşiktaş taraftarına bir şampiyonluk borcumuz var."



"PLANLI VE HUZURLU BİR SEZON İSTİYORUZ"



"Bu sene yeni bir vizyon ve enerji ile yola çıkacağız. Beşiktaş büyük bir camia, büyük bir aile, başkan tribünden gelmiş, inanılmaz bir vizyona sahip. Her şeyin en büyüğünü, en iyisini alıyorsak her şeyin en iyisini başarmak zorundayız. Bu sezon daha da fazla heyecanımız, hırsımız var. Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz."



"NEGREDO BİZİMLE OLMAYACAK"



"Bu kamp dönemine karar vereceğiz, sonra Slovakya'ya gideceğiz! 26 Temmuz'a kadar böyle dalgalanma yaşayacağız kadroda ancak Negredo bizimle olmayacak, bunu söyleyeyim. İyi oyuncu ancak biz gereken katkıyı alamadık."



"OĞUZHAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM, GİTMEYECEK"



"Oğuzhan gitmeyecek ve kendisinden bu sezon çok büyük bir beklenti içerisindeyim. Geçen sezon yapamadıklarını bu sezon yapmak zorunda Oğuzhan. Kim gelecek, kim gidecek bunu göreceğiz, başkan karar verecek, bizim önümüze gelecek. Kampta bazı değişiklikler olabilir, bunu göreceğiz. Kararları başkan kendisi alıyor, son kararı kendisi veriyor, bizimle paylaşıyor. Para arıyor, bazen bulamıyor, uğraşıyor. Yönetimimiz zorlukları çok iyi biliyor, bizden daha da iyi biliyor. Dolayısıyla kulübü bugünkü hale getirenler bu isimler, şu anda paniklik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimden daha kötü bir durum yok."



"İÇİMİZDEKİ NİFAK TOHUMLARINA İZİN VERMEYELİM"



"Beşiktaş şampiyonluklara eşdeğer bir takımdır, ben burada olmaktan mutlu muyum? Evet, mutluyum. Nereden nereye geldiğimizi unutmuyorum. Yeni başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum, bunun için gücümüzü zorlayacağız. Önce içeride, sonra dışarıda kazanacağız. Eğer içeride kazanırsak, dışarıda da kazanacağız anlamına geliyor. İçimizdeki nifak tohumlarına izin vermeyelim, dışarıdaki kötü motivasyonları da bir kenara atalım. Daha büyük projeler, daha büyük yatırımlar yapılması lazım, hayal satmayacağız, neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz"



"LENS'İ ELDEN ÇIKARABİLİRİZ, ORKAN ÇINAR'I TUTARIZ"



"Avrupa Ligi maçlarına elimizdeki kadro ile çıkacağız. Mitrovic'in durumunu bilmiyorum, gider mi kalır mı? Stoperde sıkıntımız var, kim gelecek bilmiyorum. Bazılarını kampa kalacağız, ilk maça böyle çıkacağız. Hedef olarak söylersem, bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in durumunu bilmiyoruz. Lens de iyi bir oyuncu, başkan ile konuştuğum konulardan biri de oydu. Lens'in maliyeti yüksek, eğer Babel ve Quaresma kalacaksa Lens'i de elden çıkartabiliriz. Orkan Çınar'ı tutarız. Quaresma, Türkiye'ye örnek. 36 yaşında adam bakın nasıl oynuyor. En çok eleştirdiğim adam, en çok övdüğüm adam oldu. Beni sevmese de olur ama seviyor."



"VAGNER LOVE ÇOK İYİ OYUNCU ANCAK OLMADI, BAĞ KOPTU"



"Santrafor alırsam Negredo'yu ne yapacağım ben, zaten pahalı bir oyuncu. İyi de bir oyuncu, ona da yazık, gidip başka bir takımda oynasın. Yazık günah Negredo'ya gitsin, oynasın. Vagner Love çok iyi oyuncu, müthiş oyuncu ancak olmadı, katkı sağlayamadı. Adamın her tarafı futbolcu ama geçen sezon üç maçta taraftar ile arasındaki bağ koptu."