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Güneş-Avcı rekabetinde 17. buluşma

- Spor Toto Süper Lig'de yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, 17. kez birbirlerine rakip olacak- İki teknik adamın rekabetinde Güneş'in, Avcı karşısında galibiyet sayılarında 5-4 üstünlüğü bulunuyor- Güneş ve Avcı'nın, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in başında çıktıkları 7 maçta ise galibiyet sayılarında Avcı, 3-1 önde

12 Nisan 2019 Cuma 11:29
Güneş-Avcı rekabetinde 17. buluşma


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.


- İlk randevu Türkiye Kupası'nda


Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.


- Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi


Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 8. kez karşılaşacak.

Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı'nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.


- Avcı son 6 maçta kaybetmedi


İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı'nın üstünlüğü görülüyor.

Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda Avcı'nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.


- Avcı-Güneş rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:


Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor
3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1
10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1
20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0
12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3
15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3
17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0
28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0
11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar)
25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4
13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2
14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2
26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1
30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1
23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1
18 Mart 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0
3 Kasım 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:29
  1. Abdullah Avcı
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Şenol Güneş

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