Güneş 3 ismi açıkladı! 'Genk maçında yoklar'

Genk'in önemli bir takım olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizim yarın maçımız var. Avrupa ekibiyle oynayacağımız bir maç önemlidir. Genk önemli bir takım. Avrupa'da oyun formatıyla en iyi takımlardan bir tanesi. Gruptaki her takımın 3 puanı var. Bu iki maç önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz. Takım halinde savaşırsak en iyi sonucu alırız. Yarın Pepe, Babel, Adem sakatlığı olduğu için yoklar. Atiba ve Güven listede olmadıkları için aramızda olmayacaklar. İlk mağlup olduğumuz maçı kolay kaybettik. Kazanacağımız bir maçtı Malmö maçı. Her maçı kazanacak gücümüz var. Değişik bir format vardı. İlk yarı iyi, ikinci yarı kötü. İlk yarı kötü, ikinci yarı iyi. Sıkıntılar bizi etkiliyor. Diğer mazeretler ne olursa olsun, sahaya çıkan her oyuncu en iyi oyunu oynamalı. Fakat, bazı faktörler etkileyecektir" dedi.

BİREYSEL OLARAK BAZILARI YETERLİ DEĞİL

Bireysel performans olarak bazı futbolcuların beklentilerin altında kaldığının altını çizen Güneş, "Transferi geç olan, milli takımdan gelenler, dinlenme süresi azalanlar, dalgalanmalar oluyor. Bireysel performans olarak düşündüğümüzün altında olan oyuncular var. Gökhan ile ilgili mesela, sezon başı alternatif arıyorduk. O bölgede tek kaldı. Sol bekte neredeyse 1 oyuncu kaldı. Oradaki yedeği sağa da kullanırız zaman zaman diye düşünmüştük halbuki. Necip ve Fatih stoperdi ilk maçta, daha sonra Medel ve Pepe'ydi. Son maçta da Pepe ve Enzo'ydu. Tamamen savunmayı değiştirdik. Oynadığımız oyunun üstünlüğü skora yansımadı son maçta, sonra goller yedik. Penaltı girmedi, sonra değişti. Göztepe maçında ilk yarı iyiydi. Daha çok pozisyon üretmemiz lazım. Yediğimiz golden sonra, ikinci gol ile birlikte tamamen demoralize olduk. Bu doğru değil, bunu yenmemiz lazım. Oyuncu değişiklikleri, sonuç vermeyince eleştirilir olur" şeklinde konuştu.

KENDİMİZE İNANIRSAK HER SONUCU ALABİLİRİZ

Beşiktaş'ın mevcut haliyle de Genk'i yenebilecek bir takım olduğunu ifade den Güneş, "Geriye bakmayacağız, önümüze bakacağız. Geriye bakarsak önümüzü göremeyiz. Kazansak fark bir puan olacaktı ki biz tüm maçları kazanıp lider de olabilirdik. Tüm taraftarlar size güveniyorsa siz de kendinize güvendiğinizde bu sonucu elde ederiz dedim oyunculara. Yarın zor bir maç olacak. Baskıyı iyi yapabilirsek daha başarılı oluruz. Sarpsborg bunu Genk karşısında iyi yaptı. İyi oynayan, topa sahip olan bir ekip. Yarın kazanırsak hem moral, hem puan açısından daha iyi olur. Bu takımın her maçı kazanacak gücü var. Bu ligde şampiyon olma gücümüz var. Bunu başaramayınca üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. Sahadaki tüm oyuncular takımın için savaşacaktır, dalgalanmalar olduğunu kabul ediyorum. Burada adımı oyuncu ve ben atacağız. En iyi kadro elimizde. Eksikler, gidenler, gelenler oldu. Bu halimizle de kazanabilecek gücümüz var. İnşallah yarından itibaren bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

VIDA YARIN KESİN OYNAYACAK



"Bizim geçen sene Pepe Tosic oynuyordu. Pepe ve Vida düşünürken, Pepe yarın kesin yok. Vida kesin oynayacak. Yanında kim oynayacak onu bakacağız. Adriano idmana çıktı, ne kadar oynayacak bilmiyoruz. Göztepe maçında o pozisyonda bazı oyuncular öne gitti, bazıları geride kaldı. Hepsi öne gitse ofsayt olacak ve o gol gelmeyecekti."

"Son Göztepe maçında eksiklerden dolayı tamamen defansı değiştirdik. Tabi diğer mevkilerde de benzer sıkıntılar yaşadık. Forvette henüz düşündüğümüz golcüyü üretemedik. Bizim yenemediğimiz sıkıntı, yenilen golden sonraki direnç düşüklüğüdür. Dün Vagner ayrı çalıştı, ayağında ağrı vardı. Bugün kim nedir, ne değildir bakacağız. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapıp 16 oyuncu dediler."