0553 313 94 23

Güne enerjik başlamak için bu tarife bir göz atın!

Binlerce yıldır şifa için kullanılan maça tozunu bu yöntemle şahane bir içeceğe dönüştürebilirsiniz. İşte, güne bir sıfır önde başlamanıza yardım edecek maça lattenin tarifi…

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
Güne enerjik başlamak için bu tarife bir göz atın!

Yeşil rengiyle iştah açan maça tozu son yıllarda ülkemizde de fazlaca tüketilir oldu. Genellikle çay olarak tüketilse de maça tozuyla kek, dondurma gibi lezzetler hazırlamanız mümkün. Asya'da binlerce yıldır şifa için kullanılan maça tozu düzenli tüketildiğinde inanılmaz faydalı...

Maça tozunun faydaları nelerdir?

Siyah çaya oranla kafein miktarı az olan maça çayı düzenli tüketildiğinde beyin sağlığı için son derece faydalıdır.

Maça tozu konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Şifalı bu toz gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar.

Elbette, maça tozu metabolizmayı hızlandırır ve hızlıca kilo vermeye yardımcı olur.

Siz nasıl tüketiyorsunuz?

Maça tozu genellikle çay olarak tüketilir. Uzmanlar, her sabah kahvaltıda içilen maça çayının sağlık için son derece yararlı olduğunu vurguluyor. Bu leziz ve şifalı ürünü illa çay olarak içmek zorunda değilsiniz. İşte, kahvaltılarınıza renk katacak 'maça latte' tarifi...

Maça latte nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı maça tozu
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım su bardağı inek sütü, badem sütü ya da soya sütü
  • 1 çay kaşığı bal

Öncelikle işe suyu kaynatmayla başlayın.

Kaynayan suyu bir kaseye boşaltın ve üzerine maça tozunu ilave edin.

Mikser yardımıyla karışımı 1-2 dakika çırpın.

Çırpma işlemi sırasında sütü de ocağa alın.

Kaynayan sütü ve balı karışıma ekleyip, 1 dakika mikserle karıştırın.

Ardından bolca köpüren lattenizi fincana alıp, afiyetle için.

Her sabah bir fincan maça çayı içince bakın vücudunuzda neler oluyor?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı
    1. AK Parti'li Kaya'dan Kurban Bayramı..
    2. Özhaseki: "Zor bir coğrafyada..
    3. Otogarda bayram yoğunluğu
    4. Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı
    5. Karşı şeride geçen otomobil, iki..
    6. Hong Kong'daki protestolarda polisten..
    7. Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı
    8. İsmail Çipe Kayserispor’da
    9. Libya'da bomba yüklü araç infilak etti
    10. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    11. Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey..
    12. Bitki köklerine dökülen sirke bakın..
    13. Cemil Çöllü dualarla anıldı
    14. HDP'ye şok! İçişleri Bakanlığı..
    15. Bayram arifesinde trafik kazaları can..
    16. Manisa’da bayram trafiğine havadan..
    17. TEM Otoyolunda kazalar nedeniyle..
    18. İşini kaybeden belediye çalışanları..
    19. Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan..
    20. Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda..
    21. Bülent Turan’dan Gazi Süleyman Paşa ve..
    22. AB Bilginin desteklediği hayvancılık..
    23. MHP’li Akçay: “Bizim bakanlık gibi bir..
    24. Gediz’de satırlı kavga: 3 yaralı
    25. Şehit Eren Bülbül sene-i devriyesinde..
    26. Burhaniye’de Kaymakam Öner trafik..
    27. Kurtarılan caretta caretta denize..
    28. Kavurma uzun süre nasıl saklanır?..
    29. Başkan Akın esnafla bayramlaştı
    30. Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti