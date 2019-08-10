Güne enerjik başlamak için bu tarife bir göz atın!

Yeşil rengiyle iştah açan maça tozu son yıllarda ülkemizde de fazlaca tüketilir oldu. Genellikle çay olarak tüketilse de maça tozuyla kek, dondurma gibi lezzetler hazırlamanız mümkün. Asya'da binlerce yıldır şifa için kullanılan maça tozu düzenli tüketildiğinde inanılmaz faydalı...

Maça tozunun faydaları nelerdir?

Siyah çaya oranla kafein miktarı az olan maça çayı düzenli tüketildiğinde beyin sağlığı için son derece faydalıdır.

Maça tozu konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Şifalı bu toz gün boyu ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar.

Elbette, maça tozu metabolizmayı hızlandırır ve hızlıca kilo vermeye yardımcı olur.

Siz nasıl tüketiyorsunuz?

Maça tozu genellikle çay olarak tüketilir. Uzmanlar, her sabah kahvaltıda içilen maça çayının sağlık için son derece yararlı olduğunu vurguluyor. Bu leziz ve şifalı ürünü illa çay olarak içmek zorunda değilsiniz. İşte, kahvaltılarınıza renk katacak 'maça latte' tarifi...

Maça latte nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 çay kaşığı maça tozu

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı inek sütü, badem sütü ya da soya sütü

1 çay kaşığı bal

Öncelikle işe suyu kaynatmayla başlayın.

Kaynayan suyu bir kaseye boşaltın ve üzerine maça tozunu ilave edin.

Mikser yardımıyla karışımı 1-2 dakika çırpın.

Çırpma işlemi sırasında sütü de ocağa alın.

Kaynayan sütü ve balı karışıma ekleyip, 1 dakika mikserle karıştırın.

Ardından bolca köpüren lattenizi fincana alıp, afiyetle için.

Her sabah bir fincan maça çayı içince bakın vücudunuzda neler oluyor?