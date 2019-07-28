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Gündüz vakti kavga ettiler, gece evini kundakladılar

Adana'da evinin yakınındaki metruk binada uyuşturucu kullananlardan birini bıçaklayan adamın evi, gece vakti kundaklandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:40
Gündüz vakti kavga ettiler, gece evini kundakladılar

Adana'da, metruk binada uyuşturucu kullanmaları nedeniyle tartıştığı bir grup gençten Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakla yaralayan İlhami Uğur (65), olayın ardından kaçtı. Uğur'un evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyliyle kundaklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta meydana geldi. İlhami Uğur, evinin yakınlarındaki metruk binada uyuşturucu kullandıkları öne sürülen bir grup genci, maddeyi kullanmamaları için uyardı. Bu sırada gençlerle Uğur arasında tartışma başlatı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Uğur, gençlerden Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakladı. Yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığılırken, İlhami Uğur ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğurludoğan ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurludoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise firari İlhami Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün gece saatlerinde, İlhami Uğur'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden atılan molotof kokteyliyle kundaklandı. Evde bu sırada kimsenin olmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Firari İlhami Uğur’un kızı Hatice Uğur, babasının tartıştığı madde bağımlılarının birkaç kez kardeşini gasbettiğini ileri sürerek, "Babam metruk binadaki uyuşturucu kullananlara sürekli karşı çıkıyordu. Kardeşimi işten döndüğü sırada yine gasbettiler. Babama söylememişti. Bir süre sonra babama söyleyince babam da gençleri uyarmaya gitti. Bu sırada babama küfür etmişler. O da bir kişiyi yaralamış" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:40
  1. Denizli
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