Gündüz programları aileyi ifsad ediyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk örf ve adetlerine uymayan ve izleyenlerin bütün psikolojisini bozan programlarda skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her örneğin benzer rezillikler içermesi Türk aile yapısını içerden zedeliyor. Bir televizyon kanalının gündüz kuşağında 20 gündür kayıp olan 1 buçuk yaşındaki bir kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sırasında çocuğun ailesinin yaşadığı hayat tarzı da ortaya çıktı. Uzman Pedagog Serap Buharalı, İslami aile hayatının temelini sarsan programların mercek altına alınması gerektiğini ifade etti.

Bizi temelden yıkmak istiyorlar

Anormal olayları, normal, yaşanabilir olaylarmış gibi gösteren gündüz kuşaklarının mercek altına alınması gerektiğini dile getiren Pedagog Serap Buharalı, “Şu anda kitle iletişim araçlarında insanlara hep kötüyü örnek gösteriyorlar. Aslında olması gereken insanlara iyi şeyleri, insanı insan yapan olguları gösterip ders vermektir. Bu konuda da yetkililer tarafından bir düzenleme yapılmalıdır. Televizyonlarda yayınlanan birçok program kötü olaylardan beslenerek para kazanıyor. Ülkemizde çarpıklaşmış, nadir olan olayları sanki günlük hayatta her gün karşımıza çıkıyormuş gibi göstermeleri büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu kötü olayları zihinlere yerleştirerek toplum yapımızı, aile kurumunu yok etmeye çalışıyorlar. Küçük çocuklar yaşanan olayların iyiliğini yada kötülüğünü ayırt edemiyorlar. O yüzden o körpecik beyinlere bu olaylar şimdiden yerleştiriliyor. Yani bizi temelden yıkmak istiyorlar. Bu tür programların, yaşanan olayların ilerde büyük sıkıntılar doğurmaması için yetkililer tarafından mercek altına alınması gerekiyor” dedi.

Aile kurumu tehlike altında

Televizyonlardaki benzer gündüz programlarında, Türk İslam aile yapısına uygun olmayan yaşam tarzları sürekli insanların gözüne sokuluyor. İnsanın duymak istemeyeceği ensest ilişkiler, çirkin olaylar, canlı yayında ballandıra ballandıra izleyiciye aktarılıyor. Neredeyse her örneğin benzer rezillikler içerimesi Türk aile yapısını içerden zedeliyor. Bir televizyon kanalının gündüz kuşağında 20 gündür kayıp olan 1 buçuk yaşındaki bir kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sırasında çocuğun ailesinin yaşadığı hayat tarzı da ortaya çıktı. Evlilik dışı bir birliktelikle dünyaya gelen ve ebeveyninin kim olduğundan tam emin olunamayan Ecrin’in annesi Sevcan Kurnaz’ı, ölen dayısından sonra nikahına alan Deniz Kurnaz, kaybolan kız çocuğunu, 19 yaşındaki kardeşi Özkan Kurnaz’ın cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğünü iddia etti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan programda ise Özkan Kurnaz’ın canlı yayında cep telefonundan ensest pornografik videolar izlediği belirtilerek, bunun o yaşlarda normal olduğu alenen ifade edildi. Bu tür rezil aile ilişkilerinin normalmiş gibi gösterilmesi devletin en temel yapı taşı olan ailenin köküne dinamit koyuyor.