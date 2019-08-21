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Gündoğdu’da çocuklar yeni parkına kavuşuyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi çocukların güvenli bir şekilde oyun oynarken, ailelerinin de nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
Gündoğdu’da çocuklar yeni parkına kavuşuyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi çocukların güvenli bir şekilde oyun oynarken, ailelerinin de nefes alabileceği yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor.


İzmit Gündoğdu Mahallesi’nde inşasına başlanan parkın yapımı sürüyor. İzmit Belediyesi çocukların daha iyi şartlarda ve güvenli şekilde oyun oynayabilecekleri aynı zamanda hayal güçlerini de geliştirebilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak ile Bucak Sokak arasındaki park yapımı için çalışma başlatıldı. Toplam 2 bin 800 m2 alana sahip olan parkta çocukların fiziksel gelişimlerine ve hayal dünyasına katkı sağlayacak macera parkuru, tırmanma elemanı, salıncak ve kaydıraklar yer alacak.


Park yapımı kapsamında ayrıca oyun alanının zemini kaplanarak yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Parkın içinden geçen ve iki sokağı bağlayan merdiven yapımı tamamlandıktan sonra İzmitlilerin hizmetine sunulacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
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