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Gündoğan'a milli takım şaşkınlığı!

Almanya Milli Takımının Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçlar için açıkladığı kadroda Gündoğan yer almadı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:36
Gündoğan'a milli takım şaşkınlığı!

Almanya Milli Takımının Hollanda ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan açıklanan kadroda yer almadı.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz aylarda oynanan Fransa maçında Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil olurken tribünlerin bir bölümünün yoğun ıslık ve yuhalamalarına maruz kalmış; İlkay'a gösterilen bu tepki dış basında da büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. (Skorer)

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 18:36
  1. İlkay Gündoğan
  2. Almanya Milli Takımı
  3. Futbol

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