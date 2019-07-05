Gündemi sarsan yeni parti gelişmesi: O isim vazgeçiyor

Abdüllatif Şener, AK Parti ile kopuş yaşadığı söylenen isimlerin yeni parti iddialarını yorumladı. Davutoğlu'nun parti kurtmaktan vazgeçeceğini iddia eden Şener, Babacan içinse bakın ne dedi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye Partisi (TP) adında parti kuran Abdüllatif Şener, başarısızlığa uğramıştı. Daha sonra kendi kurduğu partiden ayrılan Şener, CHP'ye geçerek Konya Milletvekili oldu. Şener yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.

Erdoğan, "Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu’ndan yana değil bunun için Davutoğlu’nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum." ifadelerini kullandı.