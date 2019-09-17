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Gündemi sarsan kulis! 'Muharremciler' ile 'Ekremciler' karşı karşıya

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP içerisinde 'Muharremciler' ile 'Ekremciler' diye iki grup oluştuğunu ve bu gruplar arasındaki ilişkinin nasıl olacağıyla ilgili yazı yazdı.

17 Eylül 2019 Salı 10:02
Gündemi sarsan kulis! 'Muharremciler' ile 'Ekremciler' karşı karşıya

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP içerisinde 'Muharrremciler' ile 'Ekremciler' diye iki grup oluştuğunu ve bu iki grup arasındaki ayrışmanın derinleştiğini yazdı.

Alçı, HaberTürk'te 'CHP içinde Ekremciler - Muharremciler ayrışması var mı?' başlığıyla yayınlanan yazısında Muharrem İnce'nin 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isim Necati Özkan'ın "Dün dünde kaldı cancağızım. Artık mekanın yeni sahibi var." sözleri ile karşılık vermesini hatırlattı.

İnce ile İmamoğlu arasında görünürde bir çatışma olmadığını ancak tabanda Muharremciler ile Ekremciler diye derin bir ayrışma başladığına değinen Alçı'nın yazının ilgili kısmı şöyle:

İmamoğlu tamamen İBB yönetimine odaklanmalı ve bize ikinci 1989 faciasını yaşatmamalı diyor Muharremciler cephesi.

Muharremciler eğer İmamoğlu istifa ederse ve bir de Türkiye’yi kazanamazsa tam bir felaket olur ve İBB’yi de kaybeden CHP ağır darbe alır, diye düşünüyorlar.

İnce destekçileri, “Mekanın sahibi olduğunu söyleyenler sırf para için mekana dava açmış” söylemini piyasaya soktular. Ayrıca bir adım daha attılar.

"Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili telaş var"

Öte yandan Ekremciler cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili telaş var. Gerçekten de seçimler İnce’nin dediği gibi 2020 Kasım ayında olursa İmamoğlu ne yapacak?

Çünkü istifa ettiği an İBB Başkanlığı AK Parti’den Tevfik Göksu’ya geçiyor.

"İBB Başkanı olsa da aklı Beştepe’de"

Buna rağmen Ekrem Bey kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Şimdiden, İBB Başkanı olsa da aklı Beştepe’de diyebiliriz.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:02
  1. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı
  2. CHP
  3. Muharrem İnce
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Necati Özkan
  6. AK Parti
  7. Tevfik Göksu
  8. Beştepe
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Mekanın sahibi

YORUM YAZ

  • DeryaDerya53 dk önce
    İğrenç bir insanın fesat iddiaları.
  • RafetRafet1 sa önce
    İkisinide sevmem ama ince pa..zoğlundan bir nebze az yalan söylüyor. Onun için Muharrem İnce diyorum, ama birbirlerini yemelerini zevk ile seyredeceğim
  • CoskunakademiCoskunakademi1 sa önce
    Nerde fetocu var sizin mansetlerde bu degilmiydi asker gazi esleri maarif takvimine soyunsun diyen bunlar degilmiydi zekeriya ozun heykelini dikin diyen bunlar degilmiydi sozde hocaefendilerine laf soyletmeyen bunlar degilmiydi bankasyadan para cekip yali alan kim su anda akp yi arkasina almissa gecmiste dediginin hicbir onemi yok yargilanmaz dokunulmaz ama kimki muhalif ta 7 sene onceki tweetlerinden yargilanir

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