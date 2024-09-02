Gündemi sarsan istifa sonrası ilk kez konuştu! Erbakan’dan Kasım Gülpınar sözleri

31 Mart yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan ilk açıklama geldi.

Sözcü TV’de konuşan Erbakan, istifaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Üzülerek söylüyorum, İstişareyle alınmış bir karar değil. Zaten istihare de olmaz. ‘Ben sizden ayrılacağım’ dediğinde tabiki de ayrılma diyeceğiz, öyle şey mi olur diyeceğiz. İstişare kelimesi mantıklı değil öyle bir şey de olmadı. biz ne diyebiliriz. Gitme Bilgi de vermedi. Tabi burada en önemli husus bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantı. 21 tane belediye meclis üyesi orada şahit. ‘Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79 istifa etme diyor ama ediceğim’ diyor. E şimdi halkın yüzde 79’una rağmen yapılan işten hayır gelmez”