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Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Melih Gökçek'in, oğlu Osman Gökçek'in aday gösterilmemesi sonrası AK Parti'ye olan manevi bağının zayıfladığı ve MHP'ye geçeceği iddia edildi.

20 Ocak 2019 Pazar 15:31
Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"

Oğlu Osman Gökçek’in aday yapılmaması ve Mehmet Özhaseki’nin kendisini hiç aramaması nedeniyle AK Parti ile manevi bağlarını kopardığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in, MHP saflarına geçeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin önemli isimlerinin telkinleriyle, 23 yıldır oturduğu Ankara Belediye Başkanlığı koltuğunu Mustafa Tuna’ya devredenMelih Gökçek için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet yazarı Talat Atilla, Gökçek’in, yerel seçimlerin ardından AK Parti’den istifa edip MHP’ye geçeceğini öne sürdü.

"Gökçek MHP'ye şeref kazandırır"

MHP lideri Bahçeli’nin “Gökçek, MHP’ye şeref kazandırır!” sözlerinden yola çıkan Talat Atilla, Melih Gökçek'in siyasi yaşamına 3 aşamalı yol haritasıyla devam edeceğini belirterek "Önce Özhaseki’yi destekleyecek! Sonra AK Parti’den istifa edecek! Ve sonunda MHP’ye katılacak!" dedi. 

"Bahçeli'ye vefa borcum var"

Gökçek’in önemli bir siyasetçiye “Birkaç parti yöneticisinin manipülasyonuyla dışlandım. Özhaseki’yi destekleyerek vefa neymiş, göstereceğim. Daha sonra da bu defteri kapatacağım!” dediğini iddia eden Talat Atilla,  Melih Gökçek’in “Sağ olsun ama Devlet Bahçeli’ye vefa borcum var!” dediğini de öne sürdü.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:31
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Melih Gökçek
  3. Flaş iddia
  4. Melih Gökçek MHP'ye geçiyor
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. Melih Gökçek AK Parti'den ayrılacak mı?
  8. Talat Atilla

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