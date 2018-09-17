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Gündemi sarsan iddia! İşte Şenol Güneş'in yeni adresi...

Spor yazarı Mehmet Ayan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ayan, "Şenol Güneş milli takımlarda çalışmayı istiyor. Bu başka ülkenin milli takımı da olabilir. 66 yaşına geldi. Bundan sonra daha az idman hareketliliğinin olduğu ve masa başında fikir üretebileceği bir ortama gitmek ister ve son derece de haklıdır" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:54
Gündemi sarsan iddia! İşte Şenol Güneş'in yeni adresi...

Spor yazarı Mehmet Ayan, Beşiktaş'ın yeni yönetimiyle ilgili açıklamalar yaptı.Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulunda ikinci başkan olan Serdar Adalı'nın Beşiktaş Kulübü'nü satın alacağını iddia eden Ayan, Fikret Orman'la Şenol Güneş'in ağabay-kardeş çerçevesinde tartıştıklarını söyledi. Mehmet Ayan, son olarak Şenol Güneş'in milli takımlarda çalışmayı istediğini, ve tecrübeli teknik adamın başka ülkenin milli takımını da çalıştırabileceğini belirtti.

İşte Mehmet Ayan'ın Serdar Adalı, Fikret Orman ve Şenol Güneş ile ilgili sözleri...

"Fikret Orman, Erdal Torunoğulları ile çalışmak istemedi. Ahmet Nur Çebi ile de çalışmak istediğini söyledi ama çalışamadığını hep beraber gördük. Ahmet Nur Çebi yorulmuş olabilir ama Erdal Torunoğulları'nı tamamen yok etmek için yapılmış bir operasyondu. Ben Ahmet Nur Çebi'nin son derece Beşiktaş'a yararlı ve değerli bir büyük olduğunu düşünüyorum. Fikret Bey de kendisine saygısını kaybetmiyor. Serdal Adalı'ya şöyle bakmak lazım. Kendisi diyor ki; Kriz var, elimi taşın altına koyarım. Bu ne demek? Kasa kolaylığı... Yani Serdal Bey diyor ki "Beraber yönetime girdiğimiz takdirde ben kasa kolaylığı sağlarım." Dolayısıyla Beşiktaş, Serdal Adalı'dan maddi olarak yararlanacak. Başkanlık adaylığı için de hiç kuşkunuz olmasın. Ben Serdal ağabeyin Beşiktaş Başkanı olacağını ve kendisinin Beşiktaş'ı satın alacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu konuya karşı çıkıyorlar ama 4 büyüklerin de sonu satılmaktır. Serdal Adalı'da çok büyük çapta bir iş adamı olduğu için belki bir gün Beşiktaş'ı satın alır!"

FİKRET ORMAN - ŞENOL GÜNEŞ TARTIŞMASI

"Hiçbir şey olmuyor. Onları iki tane laz olarak birbirleriyle sürekli tartışıyor. İkisinin de ortak özelliği de laz olmaları. Ağabey-kardeş çerçevesinde birbirleriyle tartışıyorlar. Ne Şenol Güneş'in Fikret Orman'a ne de Fikret Orman'ın Şenol Güneş'e bir saygısızlığı oluyor. Sorun olsa Beşiktaş bu kadar başarılı olur muydu? İki laz tartışıyor hepsi bu."

ŞENOL GÜNEŞ, BAŞKA ÜLKE MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRABİLİR

"Şampiyonluk gelirse bilemem ama gelmezse yüzde yüz bırakır. Şenol Güneş milli takımlarda çalışmayı istiyor. Bu başka ülkenin milli takımı da olabilir. 66 yaşına geldi. Bundan sonra daha az idman hareketliliğinin olduğu ve masa başında fikir üretebileceği bir ortama gitmek ister ve son derece de haklıdır." (Milliyet)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:54
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  2. Beşiktaş
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