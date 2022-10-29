Gündemi sarsan filmin başrol oyuncusuydu! Bu hali, görenleri hayrete düşürdü

90'lı yıllarda yayınlanan Danimarkalı Gelin filminin başrol oyuncusu Serap Akıncıoğlu'nun yeni halini görenler, eskisiyle kıyasladığında adeta gözlerine inanamıyor.

1993 yapımı olan ve başrollerinde Serap Akıncıoğlu ve İsmet Özhan'ın oynadığı Danimarkalı gelin filmi o yıllara damga vurmuştu. İslami konuları ele alan filmin başrol oyuncularından Serap Akıncıoğlu'nun yeni hali ise görenleri oldukça şaşırttı.

Din konusu üzerinde yola çıkarak çekilen ve bir zamanlara damga vuran Danimarkalı Gelin filmi hemen hemen herkes tarafından sevilerek takip ediliyordu...

Ayrımcılığın ve ön yargının ele alındığı filmde Serap Akıncıoğlu'nun canlandırdığı gelinin oyunculuğu büyük beğeni toplamıştı.

O dönemlerde popüler hale gelen gelin Serap Akıncıoğlu o günlerde herkes tarafında sevilerek takip ediliyordu.

Meşhur filmi sonrası farklı diz ve filmlerde yine rol alan oyuncu bunun yanı sıra Adnan Oktar'ın da kediciklerinden birisi olarak tanınıyordu.

Sosyal medya hesabından sık sık Adnan Oktar'a dair paylaşımlarda bulunan Akıncıoğlu, kendini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Danimarkalı Gelin Serap Akıncıoğlu'nun son hali...

Serap Akıncıoğlu kimdir?

Serap Akıncıoğlu mankenlik ve doyunculuk geçmişine sahip. 2 Mart 1972 İzmir doğumlu olan Serap Akıncıoğlu, Suadiye Lisesi mezunu.

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda iki yıl eğitim alan Serap Akıncıoğlu Türkiye Yüz Güzeli Yarışması'nda birinci seçilmiş.

İz Peşinde, Tetikçi Kemal, Danimarkalı Gelin, Güneş Yeniden Doğar gibi film ve TV dizilerinde oynayan Serap Akıncıoğlu, Danimarkalı Gelin filmiyle 1993 senesinde Birleşik Sanatçılar Derneği'nin "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.