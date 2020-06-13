Gündemi sarsan bomba "Ayasofya" iddiası! Mustafa Kemal'in imzası sahte mi?

Ayasofya Cami 24 Şubat 1934 tarihli kararname ile müze haline getirilmişti. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, bu kararnamedeki Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının sahte olduğunu iddia etti.

"Kararname geçersiz sayılır"

A Haber canlı yayınında tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Dr. Mehmet Sarı, bu imzanın ilk bakışta Atatürk'e ait olmadığını gösterdiği, bunun şu andaki yöntemlerle yüzde 99 oranda sahte olup olmadığını testip etmenin mümkün olduğunu ifade etti. İmzanın sahte olduğunun anlaşılması halinde ise kararnamenin geçersiz sayılacağının, kanun karşısında yok hükümünde olacağını söyledi.

Son söz Danıştay'da

Ayasofya, 1931'de restorasyon için halka kapatılırken, Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildi. Eserin yeniden cami statüsüne dönmesi için ilk girişimi 2005'de Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği yaptı. Dernek, kararın iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne dava açtı. 2008'de dava ret edildi. İtiraz üzerine konu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşınsa da kurul, 2012'de Dairenin kararını onadı. Dernek, 2015'te Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

AYM "yetkisizlik" nedeniyle bu isteği kabul edilemez buldu. Davcı dernek bu kez 2016'da 2. kez Danıştay 10. Dairesi'ne Mustafa Kemal imzasının kriminoloji laboratuvarında incelenmesi talebiyle dava açtı. Daire, 2 Temmuz gününe Ayasofya'yı görüşmek üzere duruşma açarken, yapılacak duruşmada, Ayasofya ile ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor.