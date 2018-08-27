Gündemi sarsacak iddia! "Eboue intihar etti'

İngiliz basınında polis raporlarına dayandırılarak paylaşılan habere göre bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Emmanuel Eboue, hayatına son vermiş şekilde bulundu.

Bir süredir depresyonda olduğu bilinen Eboue'nin, Kuzey Londra'da ablasının evinde intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

Eboue'nin arkasında bir not bırakmadığı iddia edilirken, olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılmadığı ama olay yerindeki ilk emarelerin, 35 yaşındaki oyuncunun kendi hayatına son verdiği yönünde olduğunun altı çizildi.

Eski eşiyle yaşadığı yıpratıcı boşanma sürecinin ardından tüm mal varlığını kaybettiğini açıklayan ve daha önce intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Eboue, 2005-2011 yılları arasında Arsenal forması giyen Emmanuel Eboue, daha sonra 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.