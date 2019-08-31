Gündemi sarsacak iddia: Davutoğlu ve Babacan ANAP ile görüştü!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan’ı sert sözlerle eleştirdi. YeniAkit’in ulaştığı İbrahim Çelebi, 3 hafta önce eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ekibinin kendisiyle görüştüğünü, görüşmede olası bir erken seçim olması halinde kendilerinin ANAP çatısı altında siyasete girmek istediklerini ilettiğini, kendisinin ise bu talebe olumsuz yanıt verdiğini söyledi.

ANAP kadar toplumda karşılıkları yoktur

Çelebi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinin ise yerel seçimlerden önce kendisiyle irtibata geçtiklerini, onlara tüm kapılarını kapattığını açıkladı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun toplumda hiçbir karşılığının olmadığını belirten ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, “Bunlar Sayın Cumhurbaşkanın sırtından bir yerlere gelmiş insanlardır. Çıksınlar sokağa bakalım bir karşılıkları var mı? Bana sorarsanız bunların ne olduğunu halkımız çok iyi biliyor. Sadece tabela partisi olurlar. Bu iki isimden Türkiye’ye umut olmaz. ANAP kadar toplumda karşılığı yoktur.” dedi.

Nesrin Nas HDP programlarına katılan bir isimdir

AK Parti’den istifa eden isimlerle AK Parti’nin esasen bağırsaklarını temizlediğini ifade eden İbrahim Çelebi, "Ali Babacan ekibinin içerisinde ANAP eski Genel Başkanı Nesrin Nas’ın da ismi geçiyormuş. Bunun ismini çok anmak istemiyorum. Bizim değil HDP’nin programlarına katılan bir isimdir. Bu isim herşeyi ANAP’a borçludur” diye konuştu.