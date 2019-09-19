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Gündemi sarsacak detay ortaya çıktı! Yeni partide Hayrünnisa Gül detayı

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken kulis bilgileri gelmeye başladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:35
Gündemi sarsacak detay ortaya çıktı! Yeni partide Hayrünnisa Gül detayı

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in "Yeni parti’ Gül’ün ‘intifada’sı (!) mı?" başlıklı yazısında Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül detayı dikkat çekti.

İsmet Özçelik, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen partinin arkasında Abdullah Gül olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni oluşumlara önlemler aldığını söyledi.

Özçelik'in dikkat çeken yazısından önemli satırlar:

Ak Parti’de mücadele hızlandı. İhraçlar, istifalar peş peşe... Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu. Perde gerisinde Abdullah Gül. Anket şirketleri durumu anlamaya çalışıyor. Çıkan sonuçlar bizi doğruladı. Ak Parti’yi “küçültme” planı devrede.

Bir dostum hatırlattı. Tarih, 19 Ağustos 2014 Abdullah Gül'ün görev süresinin dolmasına 9 gün var. Gül ve eşi Çankaya Köşkü’nde gazetecilere veda resepsiyonu verdi. Gül sakin. Ama Hayrünnisa Gül çok sert. “Sen konuşmazsan ben konuşacağım” dedi. Kendilerini çok üzdüklerini belirtti. “İntifada başlatmaktan” söz etti. Bu sözü çok tartışıldı.

Hayrünnisa Hanım detayı

Herkes “bundan sonra ne olacak” diye merak ediyordu. Ama beklenen bir türlü olmadı. Genel kanı fırsat beklendiği şeklindeydi. Derken bu günlere gelindi. “Yeni parti” için faaliyetler ilerledi. Önde Babacan var. Ama asıl isim Abdullah Gül. “Hayrünnisa Hanım intifadayı(!) başlattı” deniyor.

Malum destek

Yeni partiye; ABD desteği tamam. İngiltere desteği tamam. Uluslararası mafyalaşmış finans kuruluşlarının desteği tamam. ABD desteğiyle intifada(!) Biraz tuhaf. Bakalım nasıl olacak?

Karşı hamle

Gül, Babacan, Davutoğlu çalışıyor. Ama Erdoğan da boş durmuyor. Bir yandan karşı ittifakları dağıtmaya; Diğer yandan partiyi toparlamaya çalışıyor. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüşme de bu çerçevede. Her şey ince elenip sık dokunuyor. Reklamdan sonra devam ediyor. Ak Parti kurmayının deyimiyle, “muhaliflerin nefes alışları” bile izleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:35
  1. Aydın
  2. Yeni Parti Kuruluyor
  3. Abdullah Gül
  4. Hayrünnisa Gül
  5. Hayrünnisa Gül yeni parti

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